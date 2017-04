Abr 9, 2017 7:35 am

Al menos dos personas murieron hoy y otras 21 resultaron heridas en un atentado suicida frente a la catedral cristiana copta de San Marcos de Alejandría, en el norte de Egipto, según la televisión estatal.

Esta explosión tiene lugar poco después de que un atentado con bomba en otro templo cristiano en la ciudad de Tanta, a 120 kilómetros al norte de El Cairo, causara al menos 22 muertos. EFE

In the meanwhile, a second explosion has hit an area facing a church in #Alexandria, #Egypt, state TV reports several injured. pic.twitter.com/aMo3NmW9OK

— dwnews (@dwnews) 9 de abril de 2017