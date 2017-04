Publicado en: Opinión

Abr 9, 2017 10:01 am

Cada vez que el gobierno se acerca a su fin, busca la manera de quitar de su paso a quien le incomoda, en esta oportunidad le tocó inhabilitar por 15 años al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien ha sido candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones en contra de los aspirantes del régimen.

La realidad es que desde hace rato inhabilitados estamos todos los venezolanos, por un gobierno que no permite que nos expresemos en las urnas electorales, un gobierno que nos robó el referendo revocatorio y que no nos ha dejado elegir a los gobernadores y legisladores regionales, aun cuando tienen su período vencido; además arrebató la representación parlamentaria al pueblo de Amazonas y Apure, quitándonos las dos terceras partes que nos otorgó el electorado en diciembre del año 2015. Resultados que dejaron en shock a Maduro y su combo, y por ello adoptaron la decisión política de no contarse más, ante la paliza descomunal que les espera en todos los niveles.

Los venezolanos estamos inhabilitados de escoger y decidir qué comer, estamos inhabilitados de adquirir medicinas para cualquier tipo de enfermedad, estamos inhabilitados de usar los servicios básicos como agua y electricidad, de andar libremente por las calles de nuestro país por temor a ser víctimas del hampa que le ganó el terreno al régimen, en fin, desde hace rato que estamos inhabilitados por quienes pretenden perpetuarse en el poder, pero la verdad, es que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, por eso ya el pueblo habló y decidió tomar las calles para protestar por todo aquello que ya no tolera, porque el hambre cuando pega en el estómago no tienen marcha atrás.

Es por ello, que con el aval –lamentablemente- de algunas organizaciones políticas, bajo la excusa de la legitimación de los partidos, vamos camino a un año 2017 sin elecciones. El régimen no se queda ahí y sigue tomando acciones desesperadas allanando el camino con nuevas inhabilitaciones, para no solo tener una “oposición” a su medida, sino también pretender escoger quien será su contrincante para optar a la silla de Miraflores.

Es Leopoldo López, Antonio Ledezma, María Corina Machado y hasta Manuel Rosales, sumado ahora Capriles a quienes el gobierno los inhabilita para sacarlos del camino como posibles candidatos a enfrentarse a Nicolás o al propio Diosdado que está en campaña permanente. Definitivamente están 100% desconectados de la realidad del país; por ahora, dejan a los dos Henry en carrera, sin pensar en una posible carta debajo de la manga que tiene la oposición y a quien no podrán inhabilitar políticamente porque no tienen ningún tipo de antecedente en este oficio. Esta nueva decisión de la Contraloría General de la República es otro autogol que se mete el régimen en su desesperación. Un clavo más en su putrefacto féretro de gobierno caído.

Sin embargo, soy un convencido de que ante todo esto que he venido diciendo y denunciando, y ante cosas que por ahora callo, el outsider viene galopando, como se dice en el argot hípico, y cada día que pasa se consolida más para pasarle por encima a esta polarización que tanto daño le ha hecho a nuestra Venezuela a lo largo de estos 18 años. Realmente no será una tarea titánica ganarle a un gobierno que ya está derrotado por su incapacidad para gobernar, así lo demuestra la calle y el sentir de todos los venezolanos.

Omar A. Ávila H.

Diputado a la Asamblea Nacional

Twitter e Instagram: @omaravila2010