Abr 9, 2017

Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, dijo este domingo que está ansioso de que se convoquen las elecciones de alcaldes y gobernadores en el país para darles una “pela”.

“Yo estoy ansioso que se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes para darles una pela a esta gente muy pronto, que dejen el guarimbeo y la violencia, para responderles con votos”, dijo Maduro en su programa dominical.

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero el poder electoral las suspendió y aún no tienen fecha. Las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales, las únicas a las que se había referido Maduro en los últimos días, para diciembre de 2018.

“Un gobierno de la derecha [como se refiere Maduro a la oposición], por las buenas o las malas no duraría una semana en Venezuela”, advirtió el mandatario, que venció por un estrecho margen a Henrique Capriles, ahora inhabilitado.

No obstante, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), se han negado a publicar el cronograma electoral y, por el contrario, cada vez colocan más trabas -como la validación de partidos- para retrasar la convocatoria a elecciones regionales, cuya fecha debió haberse fijado para diciembre de 2016. ¿Será que ahora si se pronunciará el Poder Electoral al respecto?

A juicio de Maduro en el país las cosas están peor que nunca, no obstante la culpa se la echa a los gobernadores y alcaldes de oposición que no “sirven para nada”; sin embargo, estos han rendido las Memoria y Cuenta abiertamente a sus electores sobre su gestión, algo que los del Psuv pareciera que no supieran cómo se hace.

“Qué busca la oposición, mejorar las condiciones del país. Tiene la oposición la capacidad para gobernador, para liderar, tiene un líder, tiene resultados positivos que mostrar al país? Es la verdad. Estoy ansioso que se convoquen elecciones de alcaldes y gobernadores para darles una pela y responderles con votos”, reiteró.

“Un gobierno de la derecha en Venezuela que tome el poder por la fuerza lo derrotaríamos con el poder de la fuerza cívico-militar del pueblo en horas y radicalizaríamos esta revolución bolivariana al nivel más profundo que la historia haya conocido en América”, insistió.

“E inclusive un gobierno que accediera por unas elecciones manipuladas como fueron las de 2015”, en las que la oposición asumió amplia mayoría del parlamento, “cuando vengan a imponer su paquete económico, este pueblo se alzaría porque el pueblo venezolano está en paz porque nosotros lo tenemos en paz”, siguió.