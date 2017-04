Hay un problema de gobernabilidad, advierte Oly Millán. La aclaratoria del TSJ no corrige los problemas de fondo, señala Héctor Navarro. La situación de ingobernabilidad es muy delicada, alerta Gustavo Márquez, publica aporrea.org

Tres exministros del presidente Hugo Chávez aseguraron este jueves que el hilo constitucional sigue roto por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y por las actuaciones del Ejecutivo Nacional. Los exministros Gustavo Márquez, Héctor Navarro y Oly Millán señalaron que la aclaratoria de las sentencias del TSJ no resuelve las violaciones de la Constitución Nacional. Los exfuncionarios participaron en el foro sobre el arco minero que organizó Visor 360 Consultores; en el contexto de esa actividad, conversaron con Contrapunto.

Navarro, ex-ministro de Educación y de Ciencia, puso en entredicho el supuesto “recule” del TSJ y aseveró que las sentencias que supuestamente corrigen las sentencias no se sabe “si son sentencias o son una declaración de prensa”. Además, el máximo tribunal “no toca los problemas de fondo”, como “la entrega irrespetuosa de lo que es de los venezolanos a distintas empresas, sin reglamentaciones y con una legislación para favorecer los negocios”.

-Es muy grave que exministros de Chávez digan que está roto el hilo constitucional.

-Al contrario. Es una enorme responsabilidad que nosotros, como exministros de Chávez y con el compromiso que tenemos con Chávez, tenemos que asumir.

-¿Nadie del Gobierno los ha llamado?

-No lo han hecho y no lo van a hacer. Nuestra posición es muy transparente. Por eso nos fueron marginando y separando.

Navarro precisó que, con sus señalamientos, no quieren favorecer a la dirigencia opositora, a la que también cuestionan.

Oly Millán: rectificación es insuficiente

Oly Millán, exministra para la Economía Popular, consideró que hay “un acumulado de eventos” desde el momento cuando se desconoce a la Asamblea Nacional. Ese es un poder que “entregó el pueblo, ya que hubo un proceso electoral que todos reconocimos” y que dio como resultado una nueva AN.

A Millán le preocupa “el desconocimiento del otro”, que lleva “a decisiones que terminan siendo autoritarias” y que perfilan un estado de cosas “que no es el que está reflejado en la Constitución”. Esto alimenta el malestar, advirtió.

La rectificación del TSJ es insuficiente, porque se mantiene “el no reconocimiento de la Asamblea Nacional” y se permite al Ejecutivo firmar convenios con empresas internacionales sin el Poder Legislativo.

Para restituir el hilo constitucional, planteó Millán, “hay que reconocer la existencia de otros factores”, y es un llamado de atención para el Ejecutivo, pero también para las diputadas y los diputados de la MUD.

Hay un peligroso problema de gobernabilidad, apuntó Oly Millán. Foto Ernesto García

-¿Hay un problema de gobernabilidad?

-Peligrosamente sí. Pareciera que la gobernabilidad se da a través de quién levanta más la voz, o quien insulta más al otro en los medios. Tenemos una institucionalidad que no funciona, en términos generales, y un desconocimiento del otro que tiene opiniones contrarias. Por otro lado, hay una sensación de anomia, de que las instituciones no funcionan. Todo se lleva al plano de la discusión mediática.

Hay, por otra parte, “un desmontaje de los referentes de la institucionalidad chavista”, y prueba de ello es que ahora se pretende que los CLAP reemplacen los consejos comunales, criticó Millán. “Se habla de una guerra económica y luego te sientas con los actores que dices que mantienen la guerra económica para hacer convenios y tratados”, contrastó.

Gustavo Márquez: ingobernabilidad peligrosa

Gustavo Márquez, exministro de Industria y Comercio y exministro de Comercio Exterior, apuntó que en el país hay una crisis institucional. Remarcó que las sentencias del TSJ rompieron el hilo constitucional, y que la “rectificación” del mismo tribunal “demuestra que estamos en una situación de ingobernabilidad muy peligrosa y delicada”.

-¿A dónde nos puede llevar?

-Esto nos puede llevar a una situación de violencia, y a facilitar que actores internacionales intervengan en Venezuela.

-¿Quién lo facilita: Gobierno o la oposición?

-Por un lado, el Gobierno lo facilita, porque al crear esta crisis institucional crea las condiciones para que haya caos y falta de gobernabilidad. Eso les da una justificación a quienes, desde el exterior, como Estados Unidos y su política injerencista, intervengan en Venezuela. Pero por otro lado la oposición, en la medida en que no asume una postura institucionalista, como que la AN se dedique a legislar y a tomar decisiones, tampoco ayuda.

Para Márquez, debe haber separación de poderes y un reconocimiento a la Asamblea Nacional “como el ente al que le corresponde ejercer control sobre aspectos tan delicados como los contratos que se están firmando en la Faja del Orinoco”.

También debe trabajarse a favor de un diálogo en la sociedad venezolana “para evitar que esto desemboque en la violencia” e impedir “que nos vengan a tutelar desde afuera”.

En su opinión, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, “tiene que seguir adelante” y continuar con la defensa de la legalidad; es decir, actuar en defensa de la Constitución e iniciar un proceso contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

“Es importante que comencemos a abrirle cauce al cumplimiento de la Constitución, porque no es verdad que, con la reversión de la sentencia se resuelve el problema”, enfatizó Gustavo Márquez. El país sigue sometido “a un estado de excepción permanente, a la concentración del poder en el Ejecutivo y en el Tribunal Supremo de Justicia” mientras “los enemigos de Venezuela, los enemigos de la revolución bolivariana, los que quieren tutelarnos están frotándose las manos”.

-¿Quién es el culpable de la ingobernabilidad?

-Hay una responsabilidad compartida, pero el mayor responsable es el Gobierno. Si la MUD quiere sacar al Presidente de inmediato, que busquen el referéndum revocatorio. Tenían que haber hecho la convocatoria al instalarse la Asamblea Nacional, y no lo hicieron. Hay una cosa que no se termina de entender, porque no hay una línea clara.