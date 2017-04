Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 10, 2017

La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández (Unidad-Cojedes), aseguró que el gobierno nacional quiere tender una trampa a la oposición con un nuevo diálogo, al cual respondió que no caerán.

Fernández indicó que Maduro no respeta a los venezolanos y que es el único responsable de alterar la paz. “el gobierno quiere entrampar a la oposición en un dialogo para evitar las elecciones pero, en esa no vamos a caer. Ellos quieren mantenernos sentados en una conversación cuando ellos hasta el momento no han cumplido con la Constitución como es el respeto a la Asamblea Nacional, ni con las leyes liberando a los presos políticos, frenar la represión a los venezolanos y convocar a elecciones como esta previsto que sea este año”.

En ese sentido, se refirió a la lucha que desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha emprendido en la calle con el pueblo y destacó, que es para lograr los cambios que clama la gente. Al mismo tiempo, rechazó las inhabilitaciones políticas “el Gobierno pretende ajustar un candidato presidencial en la MUD que pueda ser manejado por ellos y eso nadie lo va a permitir”.

En relación a la sesión de la Asamblea Nacional que se desarrollará mañana, informó que tendrán una actividad con sectores de la Sociedad Civil de Venezuela y algunos Gremios, donde debatirán sobre el cambio político en Venezuela y la situación de anarquía que se está viviendo “donde los colectivos armados agreden a nuestro pueblo y evitan la entrada al Parlamento”.

Finalmente, la segunda Vicepresidenta de la AN, diputada Dennis Fernández, fue enfática en aseverar que “nosotros los diputados, tenemos una responsabilidad histórica y debemos abrir un procedimiento para que los Magistrados cómplices de la ruptura del Hilo Constitucional paguen y para eso, acudiremos a todos los canales internacionales que sean necesarios porque al pueblo no lo podemos dejar solo”.