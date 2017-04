Publicado en: Actualidad, Internacionales

Abr 10, 2017 6:28 pm

El nuevo mediador de la ONU para la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, el noruego Dag Halvor Nylander, visitará esta semana las capitales de los dos países para discutir los próximos pasos con sus Gobiernos, reseñó EFE.

Así lo anunció este lunes Naciones Unidas en un comunicado, en el que indicó que Nylander mantendrá reuniones de alto nivel con responsables nacionales tanto en Caracas como en Georgetown.

“La visita del señor Nylander a ambas capitales servirá para interactuar con los Gobiernos de Guyana y Venezuela con vistas a considerar los próximos pasos en los esfuerzos de mediación”, señaló la organización.

Está previsto que las visitas del diplomático se desarrollen entre hoy y el próximo jueves.

Nylander fue nombrado el pasado febrero por el secretario general de la ONU, António Guterres, como su enviado personal para tratar de resolver el litigio sobre la región del Esequibo.

Esa zona, que supone dos terceras partes del territorio de Guyana, está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en 2015 después de que la estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas del área del litigio.

La ONU ha decidido dar a Nylander un “mandato fortalecido de mediación” para buscar avances hasta el final de 2017.

Si para entonces Naciones Unidas entiende que no hay un “progreso significativo” para resolver la controversia, Guterres derivará el caso a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, a no ser que los dos países le pidan explícitamente que no lo haga.

Nylander fue enviado especial de Noruega al proceso de paz de Colombia entre 2012 y 2016 y también representó a su país ante la ONU entre 2001 y 2014.