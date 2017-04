Abr 10, 2017 9:56 am

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), continúa restringiendo el paso hacia Caracas, tal es el caso del punto de control en la carretera Panamericana a la altura del Ivic.

El motivo de estos puntos de control en todos los accesos de la ciudad es una concentración convocada por la oposición para manifestar en contra del Gobierno de Maduro.

A través de la red social Twitter han reportado el congestionamiento de la vía, así como han compartido fotografías donde se pueden ver los vehículos.

#10A 9:30am Ya no se cuantas veces he publicado esto. GNB y PNB no se cansa de trancar la Panamericana a la altura del IVIC sentido Caracas pic.twitter.com/vUvWHVQPa7

— Nelson Albornoz (@NelsonJAF) 10 de abril de 2017