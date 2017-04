Publicado en: Actualidad, Nacionales

El coordinador político adjunto de Voluntad Popular en Carabobo, Isaac Pérez Yunis, aseguró que el pueblo venezolano no dejará las calles hasta que no se retome el hilo constitucional y democrático que la ciudadanía le exige al Gobierno Nacional.

Nota de prensa

“Nos mantendremos en las calles sin descanso en contra de la dictadura. No hay días feriados por Semana Santa, la lucha por una mejor Venezuela debemos intensificarla hasta recuperar nuestros derechos. No vamos a permitir que nos arrebaten al país que nos pertenece a todos y no a una cúpula corrupta que pretende pisotear la libertad del pueblo”.

El joven líder de VP en la región, precisó que las protestas pacíficas son un derecho que tienen todos los ciudadanos, por eso exhortó a toda la colectividad a participar en las actividades de calle que desde la Mesa de la Unidad se están convocando como preámbulo a la gran marcha del 19 de abril. “La resistencia es la clave para alcanzar la libertad de toda Venezuela”.

Pérez Yunis declaró, que todos los sectores de la sociedad están una vez más en las calles de todo el país para seguir elevando la voz en contra de todas las injusticias que el Gobierno Nacional comete y que le da la espalda a la ciudadanía. “La calle está hablando, el pueblo se cansó de este régimen de hambre y burla”.

Ratificó que no descansarán hasta recuperar la paz, los derechos ciudadanos, la democracia y la libertad de Venezuela. “Sin descanso contra la dictadura es la premisa que estamos elevando. Sin descanso en las calles hasta que los magistrados golpistas sean destituidos y sean juzgados por la ley”.

El activista de Voluntad Popular puntualizó, que otro de los motivos de protesta pacífica por el que el pueblo está en las calles es por la liberación de los presos políticos. “Queremos ver en libertad a todos nuestros líderes que nos arrebató la dictadura”.

Agregó que la lucha en la calle también es para exigir respeto a la Asamblea Nacional que fue elegida electoralmente por el poder originario que es el pueblo de Venezuela. “Tampoco descansaremos hasta que en los mercados y farmacias consigamos comida y medicamentos, hasta que se rescate el derecho a votar y hasta que se respete la libertad de expresión”.

“Es en la calle donde nos reconocemos, donde luchamos hasta alcanzar la libertad. Ante más represión por parte de la dictadura, más personas en la calle a defenderán la democracia. Sigamos en resistencia, en la unión está la fuerza”.