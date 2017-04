Publicado en: Nacionales, Titulares

Abr 10, 2017 9:21 am



Luego de que la actriz Natalia Streignard negara ser venezolana para huir de las críticas de sus seguidores por no manifestarse ante la grave situación que atraviesa el país caribeño, son muchos a los artistas que han juzgado por el mismo caso.

A la conductora del programa Se Ha Dicho, la Dra. Mónica Fernández, quien es hija de inmigrantes españoles, la quisieron señalar de la misma manera y ella no dudo en defenderse, reseña El Farandi.



SI SOY VENEZOLANA: no sé que actriz dijo que ella NO era venezolana, no sé quién es ni me importa, pero me sirve para expresar algo que llevo años diciendo A MI NADIE ME VA A MANCHAR mi gentilicio.

Porque creo en los buenos venezolanos. Porque sé que SI hay buenos venezolanos. Porque no me dejo medir por los que son malos venezolanos: los tramposos, los delincuentes, los malos hijos, los malos padres o madres, los malos patronos y malos trabajadores. O los malos políticos (ambos bandos) esos son los que deben arrepentirse de ser venezolanos.

Los buenos venezolanos trabajamos, estudiamos, cumplimos nuestra palabra, no robamos, no somos vivos bobos. Los buenos venezolanos como los que recibieron a mis padres inmigrantes y nos permitieron amar esta tierra.

No podemos flagelarnos y acabar con el ego absoluto de nuestro gentilicio. No podemos escupir sobre nosotros mismos. Debemos valorar a los buenos, darles respeto y espacio. Exigir que dentro y fuera de Venezuela se nos respete, que broma es esa de tratar de tapar el gentilicio???

“Qué pena decir que soy venezolano” noooooooo, No señor!!! Ninguna adversidad, de las que sin duda hay muchas muchas que trabajar, puede anular nuestra ciudadanía!!! Que nos respeten empieza por respetarnos a nosotros mismos!!

SOY VENEZOLANA y donde yo me paro lo demuestro y tiembla la gente Toca revisarte y abrir tu cartera, su tu CÉDULA dice “VENEZOLANO” tienes una gran obligación porque eso es el título de ciudadano de este país, y eso incluye deberes y derechos.

Así que quienes no cumplen sus deberes no van a venir a dañar mis derechos. Mi lema VENEZUELA VALE HAZLA VALER. Respétate. Respeta. Hazte respetar. Valórate. Hazte valorar. Quien ama esta tierra sabe cómo se siembra sobre ella!! YO SI SOY VENEZOLANA!

