Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 10, 2017 12:17 pm

A lo largo de tres videos, Kent James, denunció a través de su cuenta de Instagram que lo están atacando con “malos comentarios” que “no le dan de comer”, “ni le ponen plata en la cuenta”.

Asimismo, denunció: “Hay un comentario que me molesta sobremanera (…) Me están diciendo enchufado, y eso me molesta, me molesta sobremanera, porque si a mi me ven en un avión privado o me ven viajando, es gracias a Dios y a la Virgen he recorrido 28 países del mundo y saben qué, gracias a la música, no enchufado. Yo no estoy enchufado de nada, con nadie”.

“He tenido la oportunidad de ser enchufado y no quise”, aseveró.

“Yo sí me he comprado tres apartamentos a lo largo de mi carrera, pero han sido con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi sudor”, finalizó.