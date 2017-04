Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 10, 2017 9:37 am

Luego del asesinato en una carretera de Venezuela de la actriz Mónica Spear, People en Español en una entrevista exclusiva con los padres, y los hermanos de la fallecida actriz y reina de belleza venezolana en su casa en Orlando, FL, también pudieron compartir con su hija Maya.

Maya Berry Spear, la hija de la actriz —quien sobrevivió al mortal asalto al auto en que viajaba con sus padres en enero de 2014— hoy es una estudiante brillante de 8 años que ha encontrado en el arte una gran fuente de aliento.

“La agenda de Maya está ocupada con sus amigos, sus familiares, fiestas, va a los parques temáticos y su colegio. Muchas veces se queda en casa y se dedica a hacer su arte, le encanta la pintura, la arcilla”, contó su abuelo Rafael Spear, quien con su esposa Inge Mootz Spear están criando a la niña.

“Realmente no me he puesto a analizar qué pasó, cómo pasó, porque en Venezuela lamentablemente son cosas que pasan en el día a día”, observó. “No somos la única familia que ha estado envuelta en una tragedia como esta” sentenció el padre de la falllecida actriz ante la situiación que se vive en Venezuela