Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 10, 2017 9:05 am

Este lunes el Movimiento Nacionalista ORDEN emitió un comunicado rechazando las acciones del Gobierno en los últimos días, en cuanto a la represión hacia los venezolanos durante las protestas.

A continuación el comunicado:

Ciudadanos venezolanos:

Oscuras horas azotan a nuestra patria; donde la confusión, la incertidumbre, la zozobra y la represión han invadido los hogares venezolanos. Las últimas acciones que han sido tomadas por el régimen no han hecho sino desenmascarar una vez más la tiranía que ayer se ocultaba tras un circo electoral que aun pretenden continuar.

La cobardía con la que han osado disparar a millones de ciudadanos que han tomado las calles para reclamar libertad, jamás será olvidada ni perdonada; pues condenado estará para la posteridad todo aquel, que en desvió de la inmensa tarea que nos legaron nuestros Próceres y que en beneficio personal apunte las armas de la República en contra de sus ciudadanos.

Desde el Movimiento Nacionalista ORDEN siempre ha existido una bandera de lucha en contra del régimen castrocomunista y sus aliados. Trabajamos arduamente por la reconstrucción de la República ofreciendo como propuesta la Educación auspiciando las virtudes cívicas y exaltando lo verdaderamente positivo de la venezolanidad.

Repudiamos toda acción u omisión que la tiranía ejerza en contra de nuestros ciudadanos y la nación venezolana, pues por el afán de poder de unos pocos que se han repartido al país no puede ser sacrificado el futuro de las venideras generaciones.

Tenemos la firme creencia de que la Nación se construye con el sentido del deber de todos los ciudadanos. Y en este sentido, la responsabilidad de éstos es tan grande como la dificultad que atraviesa hoy nuestra patria, invitamos pues que asumamos las consecuencias de nuestros actos conforme al beneficio de la nación y al futuro que nos pertenece a los venezolanos.

Ciudadanos venezolanos:

Las convocatorias a protestas que hoy hacen las dirigencias de los partidos políticos convencionales evidencian que solo actúan cuando ven en peligro sus espacios de poder, pues desde que asumieron la mayoría parlamentaria su postura fue inerte ante el clamor nacional.

Aparentemente se han dado cuenta que pactar con tiranos no es la mejor opción, porque tarde o temprano también arremeterán contra ellos, tal como hoy lo están haciendo.

Quisiéramos darle el beneficio de la duda en cuanto a la nobleza de sus intenciones a los artífices de estas convocatorias; pero nos cuesta un poco creer que los mismos que llamaron a diálogo en 2014 mientras la tiranía asesinaba a sangre fría a estudiantes patriotas en todo el país, y a los cuales se referían como asexuados, mascachicles, sifrinaje del este entre otros adjetivos; sean los que hoy llaman a protestar. Nos llena de mucha intriga que el objetivo de la lucha y la protesta solo sean unas elecciones y NO la deposición de la tiranía castrocomunista, que es el objetivo principal para la liberación de nuestra amada Venezuela.

Ciudadanos venezolanos:

Es de vital importancia identificar el escenario al cual nos enfrentamos y llamarlo por su nombre: Tiranía castrocomunista, que no dudará un solo minuto para continuar con su opresión. Por su misma naturaleza, las tiranías se amparan en el terror que infundan en los ciudadanos y no salen con elecciones; y si éstas las aceptan es porque están seguras de fraguar la trampa que las mantendrá en el poder de manera “legitima”.

Respaldamos cada manifestación cualquiera sea su forma y que provenga de las entrañas de la ciudadanía que tengan como objetivo absoluto la liberación de Venezuela sin el “tutelaje” de los viciados partidos políticos que hoy hacen vida en la palestra pública.

No hay espacios para improvisaciones, la fragilidad que hoy tiene nuestra nación amerita firmes pasos, no solo estamos poniendo en juego la vida de nuestros ciudadanos sino la propia existencia de nuestro país; que el engaño de unos cuantos actores que ayer vendieron la esperanza de muchos al mejor postor no ciegue la oportunidad de vislumbrar un mejor futuro para el país.

Por esta razón, reiteramos el llamado que desde el Movimiento Nacionalista ORDEN hacemos para tomar con responsabilidad el rol de ciudadano, no podemos permitir que intereses ajenos acaben con la esperanza de una nación entera de conquistar la libertad frente a la tiranía.