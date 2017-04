Publicado en: Actualidad, Nacionales

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, hizo un llamado a la coalición opositora a no dividirse de acuerdo a sus aspiraciones. “No podemos caer en un falso dilema, tener que elegir entre una cosa u otra y pareciera que el gobierno hace ese planteamiento para que en la oposición nos dividamos entre los que no quieren elecciones regionales y los que sí. El gobierno quiere dividirnos”. Así lo reseña unionradio.net

En contacto telefónico con el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, reiteró que el planteamiento de la coalición opositora es la realización de elecciones regionales. “Que incluye la que nos deben de alcaldes y gobernadores y las que necesita Venezuela que es presidenciales, sin presos políticos inhabilitados. Necesitamos que se reciba ya, el canal humanitario y que se respete las competencias de la Asamblea Nacional “.

Guevara dijo que el Defensor del Pueblo y el Contralor tienen una responsabilidad fundamental para que ne Venezuela se resuelvan los problemas por un camino institucional.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo, no tenemos la intención en ningún momento de detenernos solamente porque convoquen elecciones regionales”, agregó.