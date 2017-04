Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 11, 2017 2:03 pm

El Secretario General Nacional de Primero Justicia Tomás Guanipa reiteró que el pueblo venezolano se mantendrá en las calles de todo el país reclamando la recuperación del hilo constitucional y exigiendo la convocatoria de los procesos electorales que se encuentran vencidos y que el Gobierno a través de su control sobre el Consejo Nacional Electoral se ha negado a realizar.

Durante su participación en la Entrevista del Noticiero de Venevisión, el Diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital hizo un llamado para que “esta Semana Santa sea de reflexión y de acción para todo el pueblo de Venezuela”, indicando de esta forma que se mantendrán en la calle exigiendo la recuperación del hilo constitucional perdido tras las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Tomás Guanipa apuntó que “después de un golpe de Estado que han generado los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todos partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes a través de unas sentencias quisieron asumir las competencias de la Asamblea Nacional, contraviniendo la Constitución y burlando la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre de 2015”.

El parlamentario precisó que es el Gobierno de Nicolás Maduro quien ha generado el ambiente de violencia en el país, “es el gobierno quien ha cerrado cualquier camino electoral para la salida de la crisis. Los venezolanos en las calles con sus protesta, quieren garantizar que su voto va a decidir el futuro del país”.

Sobre la actuación represiva de la Fuerza Armada Nacional, en especial de la Guardia Nacional durante las manifestaciones de los venezolanos que desean llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, el parlamentario informó que este martes varios diputados de la Asamblea Nacional asistieron a la sede de la Comandancia General de la GNB para exigir a sus autoridades respeto a la Constitución y al derecho al manifestación de los venezolanos.

Tomás Guanipa destacó que “la tropa de la Fuerza Armada padece los mismos problemas que el pueblo de Venezuela. Hoy en la Comandancia veíamos a los funcionarios de la tropa que están pasando los mismos problemas de escasez de alimentos y de medicinas, que sus familias no encuentran como alimentarse, por lo que le exigimos a sus autoridades respetar la voluntad del pueblo que quiere expresarse pacíficamente en las calles”.

El parlamentario recordó a las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana que “ustedes están para garantizar que en el país pueda mantenerse el hilo constitucional, el respeto a la Constitución y no para la represión de los ciudadanos”.

Guanipa advirtió que en las últimas semanas la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela adelanta una campaña de división y violencia, “vemos con preocupación que los mensajes que transmiten son mensajes de confrontación y guerra civil. Ante esto la reacción del pueblo a la represión es de indignación, e hizo un llamado a la reflexión de todos los venezolanos para evitar y rechazar los hechos de violencia”.

Reiteró el Secretario General Nacional de Primero Justicia que “en este gobierno le tienen un profundo miedo a la expresión del pueblo en la calle. El Gobierno y el CNE evitaron las elecciones de gobernadores y no las convocaron, pero el pueblo venezolano desde las calles, con mucha fuerza y convicción seguirá luchando hasta alcanzar el diálogo del voto”

Indicó que en este momento, el mecanismo para la solución de la crisis en el país, no puede llevarse a cabo “en un diálogo con un gobierno que no escucha, que lo que busca es retrasar las elecciones y que inhabilita al último candidato presidencial. ¿El diálogo que el gobierno quiere es real?, por supuesto que no. Por eso hay que seguir en la lucha para conseguir en el dialogo electoral como la solución a esta crisis”.

Sobre la inhabilitación al gobernador Henrique Capriles Radonski, Tomás Guanipa precisó que “este es un paso de un gobierno profundamente cobarde, que se acerca a la dictadura. Esto no se trata de un nombre. Para nosotros Henrique Capriles seguirá habilitado por el pueblo y tendremos nuestras consultas en primarias cuando el país lo decida”.

Al ser consultado sobre cuál sería el proceso electoral necesario para la solución de la crisis en Venezuela, Tomás Guanipa dejo claro que “nosotros queremos todas las elecciones que están pendientes, las elecciones de gobernadores que están vencidas y no se han convocado, las elecciones de alcaldes, todas las elecciones que permitan el cambio en Venezuela”.