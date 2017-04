Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 11, 2017 2:02 pm

“Le están dando el último zarpazo a la democracia con las sentencias 155 y 156 del TSJ. Le están dando un Golpe Constitucional a esta casa del pueblo en la que representamos a nuestros ciudadanos. Esto cambia la situación, señores, porque no podemos hablar de democracia, sino de dictadura y eso no lo vamos a permitir”, así lo afirmó la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, en la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional.

Nota de Prensa



En el encuentro, en el cual los parlamentarios invitaron a representantes de diversos sectores del país (familiares de presos políticos, empresarios, estudiantes, abogados, sindicalistas, deportistas, entre otros), la Mandataria encargada del Área Metropolitana de Caracas invitó a la sociedad civil a luchar por la democracia y la libertad.

“Ayer vimos la cara de una dictadura de la más mala calaña porque hubo ensañamiento. Estamos claros que Nicolás Maduro no echará hacia atrás. Sin embargo, seguiremos enfrentando este golpe sostenido, dando la cara por el país y por Caracas (…) No es momento de desmayar Venezuela, es momento de luchar y de unirnos todos en un solo frente”, indicó Fernández.

La idea del acto es escuchar, en mesas de trabajo, las propuestas de los sectores civiles y políticos para construir una “agenda de cambio”.

“De esas mesas donde nos vamos a sentar a trabajar debemos acordar una línea trasversal para salir de este régimen. No hay otra salida sino la destitución de Nicolás Maduro”, enfatizó y luego explicó que el mundo se sostiene de “dos cosas”: la económica, que está quebrada, y la política.

En representación de la Asociación de Alcaldes, se solidarizó con el Alcalde David Smolansky, quien está siendo fuertemente perseguido por el Gobierno e hizo una llamado a la reflexión nacional.

“Hay que repensar la coyuntura y darnos cuenta en donde estamos sumergidos. No nos podemos quedar con unas simples elecciones regionales que no son más que una golosina que nos quieren dar para ellos alargar su tiempo en el poder. Aquí ya no hay tiempo, tenemos que avanzar todos unidos para refundar este país y cambiar de inmediato el régimen de Maduro. Elecciones generales ya”, puntualizó.

Recordó además que los atropellos contra los Alcaldes electos por el pueblo comenzaron con Antonio Ledezma, desde el mismo momento que ganó la Alcaldía Metropolitana, le quitaron las competencias, su presupuesto y lo metieron preso, pero ella (Helen Fernández) en su representación junto a los trabajadores de la AMC seguirá dando la cara por Caracas y contribuyendo a resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.