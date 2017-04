Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 11, 2017 5:38 pm

El abogado penalista y exparlamentario, Rafael Narvaez, afirmó que durante 35 años como activista por los DDHH “nunca nunca había observado que desde helicópteros de los cuerpos de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas en contra de la multitud de manifestantes”. Situación que tildó como “grave” puesto que ocurrió bajo “la mirada sumisa y cómplice de los poderes públicos”.

Por: LaPatilla.com

Narvaéz explicó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue creado “para detener e incomunicar sin el conocimiento del Ministerio Público”. Asimismo, indicó este cuerpo de seguridad esta adscrito a la vicepresidencia Ejecutiva, dirigida por Tareck El Aissami, quien preside el comando antigolpe, de donde salen las ordenes para allanar sin orden judicial.

“Me pregunto, cuál fue la intención de los cuerpos de seguridad del estado al lanzar estos objetos, fue para disuadir a los manifestantes o buscar otro resultado”, agregó el abogado. Por lo que aseguró que es el Defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, quien debe exigir una investigación penal ante el MP para que actúe de inmediato.

“Estamos en presencia de actuaciones de cuerpos de seguridad del estado sin control alguno, olvidando que todas sus actuaciones al margen de la ley está siendo monitoreadas por miles de activistas por los DDHH y llegará la hora de acudir a instancias nacionales para exigir que respondan por sus crímenes de lesa humanidad”, dijo Narvaéz.

Sobre lo ocurrido con el joven de 19 años, Daniel Keliz, en Valencia, expresó que “es una demostración más que en Venezuela la ‘vida no vale nada’ para un estado indolente que no tiene corazón. Ya que, viendo la hambruna, falta de medicamentos, el alto costo de la vida y la inseguridad no rectifica”.

Alegó Daniel Keliz murió por luchar por un mejor país y la reconciliación de todos los venezolanos. “Sin embargo sus sueños se acabaron por la actuación mortal de los cuerpos de seguridad las ideas con balas y con cárcel”

Por lo que, en ese caso, solicitó a la Fiscal del Ministerio Público que exija la intervención de este cuerpo de policía por actuar al margen de la ley y violar los DDHH sistemáticamente sin que nadie les detenga en su actuación.

Para concluir envió un mensaje a los familiares de las víctimas de violación DDHH, “estos crímenes no quedarán impune, me mantendré vivo y en libertad para exigir justicia”.