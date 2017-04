Publicado en: Opinión

Abr 11, 2017 5:44 pm

Cuando el presidente electo Hugo Chávez tomo juramento ante el Congreso Nacional, dijo: juro ante esta moribunda Constitución frente al Presidente del Congreso Nacional, el Presidente de la Republica saliente y senadores, diputados y cuerpo diplomático e invitados especiales, nadie protesto el perjurio o desconocimiento a la Constitución Nacional, carta magna de la republica que señala facultades y atribuciones al nuevo ciudadano Presidente entrante en sesión solemne de tradición parlamentaria, y en flagrancia en vivo y en cadena nacional de radio y televisión violo con saña y odio la vigente CN de 1961. Y así sucedió y continúa sucediendo. Los golpistas y comunistas son inhumanos por naturaleza.

Hoy por fortuna las democracias de las Republicas del Mundo están convencidas por los hechos que en Venezuela se vive una Dictadura cívico militar de corte comunista más criminal que la cubana. Y se materializo con la decisión del TSJ y la Sala constitucional con sentencias: 155 y 156 y se deroga la Constitución, y el TSJ toma la función legislativa y concede súper poderes al Presidente Nicolás Maduro fuera de la CRBV.

El pueblo soberano reacciona con sus Diputados democraticos de la AN como vanguardia y toman las calles de Venezuela en protesta para lograr una salida electoral, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las atribuciones y facultades constitucionales de la Asamblea nacional y la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas que permita aliviar la terrible situación de hambre y salud de la población venezolana.

El caos constitucional que vive hoy Venezuela comienza después del proceso electoral del 5D/2015, el CNE proclama 112 Diputados de la MUD que constituye Mayoría Calificada, 2/3 de 167 diputados que conforma la Asamblea Nacional. Con el resultado electoral el gobierno de Maduro quedo debilitado políticamente. A partir del 6D/2016 el gobierno comenzó a mover sus teclas con el G2 cubano y legalistas para desconocer la nueva mayoría de la AN en manos de la MUD y fue entonces cuando el Diputado presidente de la saliente AN (en receso que estipula el reglamento de interior y debate) Diosdado con sus diputados oficialista el día 23 de diciembre realiza una sesión inconstitucional para nombrar a incondicionales magistrados principales y suplente a la Sala Constitucional y TSJ sin cumplir requisitos que establece la ley y su reglamento. Ante esta grave situación la nueva Asamblea nacional tenía que denunciar ante el país y el mundo que se estaba realizado un golpe constitucional para desconocer la legitimidad de la NUEVA ASAMBLEA NACIONAL.

El 5 de enero 2016 se instala y toma posesión la nueva AN y comienza subterfugios jurídicos para declarar a la AN en “Desacato” por el circulo vicioso del supuesto fraude electoral de la elección de diputados proclamados por el CNE del Estado Amazona que hasta el presente es un cangrejo de la Sala Electoral y el propio CNE, que no deciden ni convocan a nueva elección si es que hubo fraude.

La Sala Constitucional del TSJ carece de legitimidad porque sus magistrados fueron designados a dedo entre gallos de madia noche. El acoso de magistrados del TSJ y Sala Constitucional es constante contra la nueva AN y han dictado más de 50 sentencias inconstitucionales para inhabilitar la AN y hasta la dejaron sin presupuesto de funcionamiento.

¡Cuidado! Los que tengan ojos que vean y los que tengan oídos que oigan porque el que juega con candela se quema. Las declaraciones del secretario general de la OEA y las del Jefe del Comando Sur, tienen como destinatario a Maduro y militares enchufados que son sostén de un gobierno antidemocrático convertido en “dictadura” ante el mundo por violar derechos humanos, reprimir a la ciudadanía y exhibir una corrupción sin limite para destruir la infraestructura nacional y fomentar una hambruna, enfermedades, muertes masivas de niños y ancianos por falta de alimentos y medicinas.

No hay crimen sin castigo aunque estén protegidos en bunkers o murallas algo parecido con el dictador Noriega en Panamá, hombre de machete en mano, dueño del poder absoluto, y fue sacado del Poder como Rey desnudo gritando sin disparar un tiro y espalderos militares- esbirros se rindieron como matones sin armas y sin ropa con una 9mm en la sin a media noche.

Aunque Ud. no lo crea, la vida y la historia es un Círculo que se repite secuencialmente como sinusoide que sube y baja. Y el dibujo del hombre de vitruvio (descrito por Leonardo da Vince) que simboliza la simetría básica del cuerpo humano y, por extensión, del universo en su conjunto es palpable. Nadie esta fuera de esta realidad.

Cuando se rompe el hilo constitucional y se deroga la Constitución hay que aplicar el articulo 333 que señala: Esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observase por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto de ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de efectiva vigencia.

O la desobediencia civil, articulo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”

En síntesis. La Fiscal ante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional dijo lo que le correspondía principalmente decir al Defensor del Pueblo Tarek William Saab. Que estábamos ante una ruptura del orden constitucional. Pero para desgracia del pueblo quien por mandato constitucional debe defenderlo, se ha convertido en un defensor de la dictadura de Maduro. La historia lo juzgará. Acorralado el gobierno inventó reformar las sentencias por un procedimiento ilegal. Una vez más se reafirmó que el tsj actúa bajo la sumisión del poder Ejecutivo.

En Venezuela se instalo una dictadura con antifaz. ¿“Estas con la dictadura o con la democracia”?. Tal cual dijo, el joven Simón Bolívar en Congreso de 1811, “Vacilar es perdernos” ”Monarquía o Independencia”. La historia se repite.

Hoy el desafío es resistencia activa en la calle hasta que se rescate la democracia. El Contralor de la republica viola la constitución al inhabilitar al gobernador Henrique Capriles por 15 años para ejercer cargos públicos por orden del Ejecutivo sin una sentencia judicial. El Poder electoral- CNE, fuera del marco constitucional, tres (3) de sus rectoras fueron designadas por el TSJ. El único Poder público constitucional es la AN, secuestrada por todos los demás poderes. Todo es un “bochinche constitucional” en Venezuela.

En consecuencia el pueblo esta en la calle protestando y pide justicia constitucional. El gobierno de Maduro debe facilitar la Transición del Poder en Paz y en Libertad con respeto a los DDHH.

Y, así restablecer el Estado Democrático de Derecho y Social y de Justicia a la brevedad…

Así de las cosas