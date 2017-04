Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 11, 2017 12:06 pm

Desde la marcha en protesta contra el golpe de Estado convocada por la MUD en Caracas, el coordinador de Movimientos Sociales de la Mesa de la Unidad Democrática en Bolívar, Raúl Yusef, expresó que “el pueblo está en las calles marchando por su dignidad, enfrentando la represión y mostrando la determinación individual de cada uno de los que marchamos. Nos pueden quitar muchas cosas, pero no la dignidad ni el orgullo de estar aquí luchando por Venezuela”, dijo.

Nota de Prensa

Yusef precisó que “la gente está reaccionando y sumándose progresivamente a las protestas en todo el país para exigir la ruta electoral, para barrer de una vez por todas y con votos a un gobierno que ha sumido a la mitad de la población en el hambre, arruinado la economía nacional y que a falta de respaldo popular decidió postergar indefinidamente las elecciones, encarcela e inhabilita a los líderes opositores y se esconde tras la falda de policías y militares”.

El líder político socialdemócrata, quien marchó acompañando a Henry Ramos Allup, a propósito de las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, hizo la siguiente aclaratoria: “la gente está en las calles protestando contra el golpe de Estado que el chavismo le dio a la Asamblea Nacional y hasta tanto no le devuelvan sus competencias a la AN las protestas seguirán y es de acotar que convocar las regionales no es una concesión sino un deber del CNE, por tanto las razones para seguir en las calles están intactas. ”.

Alerta por aumento de escasez

El también experto en producción agropecuaria indicó que el pueblo debe seguir sumándose a las protestas para exigir también la apertura de un corredor humanitario en medicinas y alimentos, pues está en marcha un recrudecimiento de la escasez.

Afirmó que “en las próximas semanas la gente sentirá el terrible efecto de la caída de la producción de soya en el país, de la que depende en un 70% la producción de pollos, huevos, leche y sus derivados”.

Las proyecciones indican que sólo se han sembrado 3.900 hectáreas de soya y el país necesita sembrar al menos 40 mil respectivamente; están en riesgo 7 de cada 10 huevos, 2 de cada 3 litros de leche, 3 de cada 5 kilos de pollo, todo esto por la política agroasesina de un gobierno que persigue, sataniza y le hace vida cuadritos a quien produce”.

Reiteró que necesitamos un cambio político urgente y que este sólo se alcanzará si cada ciudadano que quiere cambio se suma a la presión para exigir elecciones y cerró afirmando: “en las calles hay que exigir las elecciones, tenemos que exigir elecciones para concretar el cambio e iniciar la reconstrucción del país. Tenemos la gente capaz y los proyectos necesarios para recuperar la producción, sólo necesitamos llegar al gobierno para empezar a reconstruir el bienestar”.