Publicado en: Actualidad, Regionales

Abr 11, 2017 9:24 pm

Rolman Rojas, coordinador de Voluntad Popular en el estado Aragua, indicó que el pueblo está y seguirá en la calles hasta tanto se restituya el hilo constitucional, se llamen a elecciones generales y sobre todo se abra el canal humanitario.

Nota de prensa

“Le decimos al régimen que seguiremos en la calle y no creemos en esa convocatoria a elecciones chucutas e ilegítimas, porque no las está haciendo el ente comicial, lo cual demuestran la falta de separación de los poderes del Estado. Además estamos claros que los problemas de los venezolanos no se resuelven con un llamado a elecciones regionales”, enfatizó el coordinador regional de la tolda naranja, al tiempo que advirtió a sus compañeros de la unidad, que en este momento no se trata de cuotas de poder en las gobernaciones y alcaldías del país, sino de cambiar la estructura del gobierno.

“Se trata de llevar las tres comidas a la mesa de los venezolanos, de garantizar la seguridad a todo el pueblo, de resolver el problema de las medicinas de los miles de ciudadanos que padecen enfermedades graves. Se trata además de resolver el problema de los niños y ancianos hurgando entre la basura para conseguir alimentos, por eso le informamos al régimen que las protestas no cesarán hasta tanto el llamado sea a elecciones generales, porque de esa forma se realizarán los verdaderos cambios que requiere el país”, añadió.

Rojas hizo un llamado a la conciencia de todos los venezolanos y sobre todo de los aragüeños “para que no caigan en la trampa que pretende generar el régimen y menos respondan la violencia con violencia, nuestros métodos de lucha son bien claros: Resistencia pacífica pero muy contundente, por eso nosotros nos desligamos de cualquier acto vandálico que se suscite en el estado Aragua”.

Reiteró que el pueblo en la calle está exigiendo la apertura de un canal humanitario, la realización de elecciones generales, la liberación de todos los presos políticos y el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional, “esos son nuestras exigencias y hasta que no las cumplan, no dejaremos de protestar”.

Condenó de manera enérgica la represión con la que los cuerpos de seguridad del Estado, violando toda normativa internacional y sobre todo los derechos humanos, agrede a un pueblo indefenso que quiere un cambio, en paz y en democracia. “Le decimos al régimen que no se equivoque, que no sigan tiñendo de sangre las calles de Venezuela. Entiendan que nuestra protesta es pacífica y no pisaremos el peine de las provocaciones ni de la violencia”.

Indicó que hasta que no se cumplan las peticiones exigidas por la Unidad, el pueblo de Aragua y de toda Venezuela seguirá en las calles.

El representante de VP en Aragua también se pronunció sobre las siete personas que han sido detenidas tras nueve días de protestas en la entidad. “Eso es por si a alguien le queda duda que estamos en dictadura. Nosotros estamos en las calles exigiendo no solo que nos dejen votar, sino que nuestros derechos civiles, como lo es protestar pacíficamente, sean respetados, así como es el derecho a la vida, a la salud, al acceso de los medicamentos, a la alimentación, al libre tránsito y sobre todo a la libertad de expresión”.

Reflexionó al señalar que en todo país democrático una protesta pacífica es atendida por las autoridades, pero este régimen encarcela y persigue a quien piensa distinto, por lo que advirtió que en estos momentos es el pueblo quien está en la calle exigiendo comida y medicamentos, criticando el alza en el costo del transporte público, reclamando por la inseguridad, no son los dirigentes políticos. “Si se les ocurre, Dios no lo permita, detener a más personas, entonces estarán encarcelando al mismo pueblo que juran proteger”.

Dijo que actualmente “Venezuela está al revés”, ya que se investigan a dirigentes políticos que denuncian el lanzamiento de objetos contundentes en las marchas y no a quienes los lanzan. “Arrojan bombas lacrimógenas desde helicópteros pero eso no se investiga, así como tampoco se indaga sobre los efectivos militares que han cometido atropellos contra los venezolanos ni a los policías que disparan a quemarropa. Aquí el objetivo es amedrentar para que nadie denuncie lo sucedido”.

Para finalizar Rojas hizo un llamado a la conciencia de los funcionarios que actualmente están en las calles “reprimiendo” a los venezolanos, “no podrán excusarse de cumplir una orden porque los delitos de lesa humanidad nunca prescriben y lo que se vive en Venezuela actualmente es una violación flagrante de los derechos humanos, por eso de una vez por todas, digan de qué lado están, si junto al pueblo que exige se restituya el hilo constitucional o del lado de los tiranos”