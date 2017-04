Abr 11, 2017 8:31 am

Un vídeo publicado en Facebook muestra cómo un pasajero es expulsado a la fuerza de un avión de United Airlines. El overbooking del vuelo, que viajaba de Chicago a Louisville en Estados Unidos, obligó a la compañía a buscar asientos libres. Ante la negativa de los asistentes a ceder de forma voluntaria su puesto, se seleccionaron a algunos al azar. Así lo explica en la red social Audra Bridges, autora de la grabación en la que se ve a tres hombres (uno de ellos uniformado) arrastrando por el pasillo al elegido. Mientras, varios testigos graban imágenes gráficas del momento, publica verne.elpais.com.

El vídeo ha superado los 5 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas de publicación y registra lo ocurrido en el vuelo 3411 de United Airlines. Un portavoz de la aerolínea estadounidense ha confirmado al diario USA Today que la grabación pertenece a dicho vuelo.

“Pedimos disculpas por el overbooking y, para conocer más detalles sobre el cliente expulsado del avión, deberán dirigirse a las autoridades”, explican desde United Airlines al periódico estadounidense.

“Por favor, compartan este vídeo. Estábamos en este vuelo con overbooking de United Airlines. Este hombre es un doctor y tiene que estar en el hospital mañana y no quería bajar del avión. Estamos todos temblorosos y disgustados. #unitedairways”, asegura en su publicación de Facebook Audra Bridges, a partir de la conversación que escuchó en el avión entre el pasajero y las fuerzas de seguridad.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here’s how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 de abril de 2017