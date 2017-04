Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 11, 2017 3:09 pm

Samuel Petit, coordinador regional de Voluntad Popular en el estado Bolívar, condenó el uso de helicópteros por parte de las fuerzas públicas para lanzar bombas lacrimógenas con la intención dispersar las manifestantes que se encontraban de forma pacífica movilizándose hacia la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas. Recordó que esta acción dejó a un joven mal herido y a un bebé asfixiado que tuvo que ser atendido de emergencia.

Nota de prensa

Petit repudió que desde el Gobierno nacional se ordene reprimir de cualquier manera a los venezolanos que piensen distinto y que están luchando por un país libre.

Además, indicó que ese uso desproporcionado contra las manifestaciones es una muestra más de que en Venezuela no hay respeto para los derechos humanos”.

A esto le sumó que desde el 4 de abril hasta la fecha hay más de 250 detenidos y más de una decena de heridos.

Pidió a los organismos de seguridad no seguir arremetiendo contra los manifestantes.

“Queremos ver un pronunciamiento firme de los cuerpos policiales y militares sobre el uso de helicópteros para atacar a los ciudadanos que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta como establece la Constitución Nacional. A los ojos del mundo ha quedado al descubierto el carácter dictatorial de Nicolás Maduro ”, destacó.

A su juicio, es necesario que el pueblo se mantenga en la calle para seguir luchando contra el régimen.

“Nicolás Maduro nos quiere engañar al decir que quiere elecciones, si quisiera contarse en la urnas ya hubiese ordenado a su Consejo Nacional Electoral que presentara el calendario electoral y no hubiese frenado el referendo revocatorio, no tuviese presos políticos , no estaría desapareciendo partidos políticos y no estaría inhabilitando a los líderes de la Unidad. No caeremos en la trampa de Maduro, con la que busca oxigenarse”, sentenció.

El dirigente expresó que “cada día son más y más venezolanos que se están sumando a las protestas, porque quieren un cambio ya”.

“Seguiremos en las calles para derrotar a la dictadura, porque es la única manera de que se restituya el hilo constitucional del país”, acotó Petit.