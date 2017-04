Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 11, 2017 3:57 pm

Los equipos de Vente Venezuela en Distrito Capital y Miranda hicieron un recorrido este martes por varios medios de información nacionales para hacer un llamado de atención a los periodistas sobre su rol en este momento. La actividad se desarrolló bajo una exigencia: #NoCensuresLaCalle, a propósito de las protestas y la represión que se desarrollan en el país.

Nota de prensa

“Hoy estamos aquí haciendo un llamado de consciencia a los medios de información por la situación que estamos viviendo. Este es un régimen agonizante, que encarcela, que lastima a los venezolanos que exigen la salida inmediata de la dictadura”, sostuvo José “Pepe” Martínez, coordinador del partido de la libertad en Miranda.

El dirigente señaló que es preocupante ver cómo algunos medios han ignorado la realidad en las calles de Venezuela y este sentido les reiteró la necesidad de que ejerzan su oficio con ética y responsabilidad.

Y agregó: “Ustedes, periodistas, tienen un rol histórico. Sabemos las presiones y que la dictadura hace todo lo posible por callarlos, pero los venezolanos los necesitamos. Luchamos por lo mismo que ustedes, por un país donde no haya censura, donde un periodista no tenga que decidir entre publicar o no una noticia”.

Por su parte, Javier Chirinos, coordinador de Vente Venezuela en Distrito Capital, insistió en la necesidad de contar con los periodistas en este momento que atraviesa Venezuela y frente a la hegemonía comunicacional que maneja el régimen de Maduro.

“Los venezolanos deben enterarse de lo que sucede. El mundo entero debe ver cómo actúa la dictadura y saber que en esta lucha no están solos, que miles de venezolanos están saliendo a la calle a defender sus derechos”, apuntó.

Además, aseveró que Venezuela es una tierra de libertadores y la indiferencia nos condena a la esclavitud. “Venezuela no es una tierra de esclavos, sino de libertadores”, dijo.

Para los integrantes de la organización política, es hora de avanzar y ser solidarios entre gremios, porque se trata de la conquista de la libertad y la democracia.

Este martes, Vente Venezuela visitó los canales Globovisión, Venevisión y Televen bajo la consignas “censura es dictadura” y “no censures la calle”. Reconocieron la labor de los periodistas que se han mantenido al frente de las protestas, registrando todos los hechos, así como de los medios digitales que han hecho todo lo posible por romper la censura.

Además, se acercaron a las instalaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), frente a cuya sede exigieron el cese de la persecución y las sanciones contra los medios.

#NoCensuresLaCalle