Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 12, 2017 6:36 am

Este tercer día de Semana Santa, recordamos a Jesús de Nazareno, quien con su imponente figura, con túnica morada se dirige con una pesada cruz al lugar donde recibirá la muerte luego de la flagelación ordenada por el gobierno judío. Así lo reseña el-carabobeno.com

Por Alfredo Fermín

El Nazareno es la imagen que más concentra feligreses en todo el país. Adultos y niños llevan túnicas moradas en cumplimiento de promesas a las procesiones y misas. Hay quienes llevan coronas de espinas verdaderas y caminan descalzos.

En la Catedral de Valencia habrá hoy misas seguidas desde, las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde, el arzobispo de Valencia, monseñor Reinaldo Del Prette presidirá una misa solemne, tras la cual saldrá la procesión de la venerada imagen.

El jueves, comienza lo que, litúrgicamente, se denomina El Triduo Pascual que son los tres días en los cuales se celebran los actos de mayor esplendor. En la mañana el arzobispo se reúne, con todo el presbiterio de su jurisdicción para la renovación sacerdotal, para la consagración de los santos óles que son el aceite de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, para los bautizos, y el santo crisma que es una mezcla de perfumes y aceite que se utiliza en las grandes conmemoraciones de la iglesia como la ordenación de obispos y la consagración de las iglesias.

A las 4.30 de la tarde, monseñor Nelson Martínez Rust, obispo dimisionario de San Felipe, presidirá la Misa de la la Última Cena, en la cual Cristo lavó los pies de sus discípulo para instituir el mandamiento de sentimiento del amor. Al mismo tiempo fue consagrado el sacramento de la sagrada comunión.

Al concluir la misa, todo es duelo en la iglesia. Los altares son desprovisto de adornos y manteles. Y las hostias consagradas son guardadas en un copón que es llevado, por el obispo, en procesión, a un lugar, cercano al altar mayor adornado sobriamente. Es lo que se llama el Monumento. Existe la costumbre de visitar, por lo menos, siete de estos altares, entre el el jueve hasta la medianoche y el viernes al mediodía, romerías de fieles como un augurio de buena suerte.

El Viernes Santo desde las nueve de la mañana habrá oficio de lecturas hasta 11:00 a.m., cuando el presbítero Miguel Romero, director de Medios de la Arquidiócesis de Valencia, dirá el Sermón de las 7 Palabras.

A las 3:00 p.m. el arzobispo Reinaldo Del Prette dará inicio a la solemne pasión del Señor.

Al finalizar los oficios de la Pasión saldrá en procesión del Santo Sepulcro por el centro de Valencia.

El Sábado Santo, en el día, el templo permanecerá cerrado hasta las 7:00 p.m. para la solemne Vigilia de la Resurrección del Señor. Esta solemnidad de las solemnidades será presidida por monseñor Del Pette quien bendecirá el fuego y el agua.

El Domingo de Resurreccoín habrá misas a las 7:00 a.m., 9:00 a.m. y a 10:30 a.m.. A las 4:30 p.m. se oficiará una misa especial.