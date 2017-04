Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 12, 2017 9:25 am

Si de algo se caracteriza la familia Kardashian es de dar prioridad a la familia, estar siempre para el otro. Ayer, Kim Kardashian volvió a demostrarlo aprovechando el Día Oficial del Hermano para publicar en su red social favorita un par de imágenes de lo más enternecedoras que acumulan ya casi tres millones de ‘likes’. Cifras astronómicas que antes acumulaba al quitarse la ropa y que ahora dedica a fibras más sensibles.

En la primera de ellas aparece junto a Kourtney, una de las hermanas con la que más se le ha visto en los últimos días. Más de un millón de “Me Gustas” ya han aprobado el look de inspiración años 90 de ambas.

Más tarde publicó otra, tomada justo después de que Kanye saliera del hospital, en la que sus dos hijos, North y Saint, aparecen juntos de espaldas intentando alcanzar la puerta.

Sin embargo, Kim no ha querido desaprovechar la oportunidad para hacer un sentimental throwback junto a todas sus hermanas en una escena, cuanto menos, particular. El clan al completo aparece patinando con looks noventeros dignos de ser analizados de los pies a la cabeza.

La celebración de este día junto a su familia ha debido ser muy importante para Kim que no está pasando uno de sus mejores momentos. La celebrity ha pasado unos momentos duros en los últimos meses en los que, como se mostraba en Keeping Up With The Kardashians, Kim sufrió una fuerte ansiedad al acudir a un concierto de su marido en su primer intento de salir de casa después del traumático robo a punta de pistola en París. “Sentir a toda esa multitud a mi alrededor me pone muy nerviosa. Ahora pienso que todo el mundo lleva un arma encima o va a hacer algo dañino”, confesó en el programa.

Para colmo, unas semanas más tarde, en un evento honorífico a su padre Robert Kardashian, recibió la llamada de que Kanye estaba siendo hospitalizado.