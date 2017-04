Un improvisado plástico negro cubrió por horas una invasión indígena en la ruta de Maduro Por María Ramírez Cabello | [email protected] 25 familias indígenas habitan desde hace 25 años en una invasión frente a la terminal de pasajeros de San Félix. A la vista de todos, están las vulnerables estructuras de palo rodeadas de trapos y cubiertas con lonas de plástico al desorden. Amplios huecos impiden que las familias que allí habitan puedan protegerse del sol, tampoco de la lluvia. Así han estado 25 años. En la mañana del lunes, a un día de la visita a San Félix del presidente Nicolás Maduro, cuyo vehículo pasará por una vía desde la que se observa la invasión, las que han sido las viviendas de los indígenas waraos por más de dos décadas fueron cubiertas con un plástico negro a modo de cerca.En el semáforo no hay mujeres indígenas con niños pidiendo limosna. Una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana resguarda la arteria vial, justo en la intersección que atravesará el mandatario nacional para inaugurar una plaza como parte central de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de San Félix. Pero el cacique de la comunidad Niaravaka, Teobaldo Zapata, asegura que el plástico no fue colocado para esconderlos del presidente Maduro como se ha difundido por las redes sociales en los últimos dos días, “no es así, ayer colocaron el plástico porque el lunes van a empezar a construir 25 viviendas el Ministerio de Pueblos Indígenas”. “Nosotros somos indígenas revolucionarios y no tenemos miedo de que el presidente Nicolás Maduro nos vea. No queremos que se hable mal de la revolución”, manifiesta, mientras denuncia que fue en la cuarta república cuando intentaron desalojarlos del lugar. Zapata manifestó que reciben alimentos de Mercal y los 40 niños waraos, que no acuden a la escuela pese a tener edad para hacerlo, tienen perfecta salud. “Los indígenas estamos acostumbrados a vivir así, al aire libre, pero también merecemos vivir en casas dignas”, admite. Cerca de las 11:00 de la mañana, tras gritos incluso de un chofer que al salir de la terminal reitera que el plástico negro es para esconderlos del mandatario nacional, Zapata toma la decisión de retirar el plástico negro. “Ya escuché por la radio que están diciendo eso y no quiero que hablen mal, porque no es así”, insiste. De hecho, apunta, se prepara para asistir a las 2:00 de la tarde al desfile militar. A las 2:00 de la tarde el plástico ya había sido retirado. Si la construcción de las viviendas no fue la excusa perfecta para colocar la improvisada cerca negra, el lunes, después de Semana Santa, habrá movimiento de tierra y materiales para el arranque de la obra.