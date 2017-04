Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 12, 2017 8:50 am

Bella Hadid ha ido más allá y ha posado ligera de ropa en la nueva portada de la revista Love como portavoz del movimiento Free The Nipple (Libera el pezón).

La modelo californiana ya lo hizo el año pasado en un anuncio de Calvin Klein y hace solo unos días lo ha vuelto a repetir, de hecho, es bastante común que la hermana pequeña de Gigi pose en topless como lo hizo ya en Vogue Paris y Flare Magazine.

Ahora la modelo de 20 años ha encontrado otra modo de apoyar este movimiento y la publicación ha compartido en las redes sociales una imagen de lo que sería el making off de la revista Love en la que aparece con un pezón al aire, mientras que el otro pecho se lo tapa el sujetador.

Eso sí, para que Instagram no la castigue, como sí lo hizo con otras celebrities y entre ellas la periodista española Nuria Roca, lo ocultó detrás de un corazón.

Bella no es la única modelo que ha defendido este movimiento, de hecho su amiga Kendall debutó para Marc Jacobs enseñando parte de sus encantos e incluso no ha tenido reparos en salir a la calle con una camiseta con transparencias que dejaba ver su pezón, una muestra más de que ama su cuerpo y no tiene pudor de enseñarlo.