Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 11, 2017 10:59 am

En su visita a Mérida para asistir a un conversatorio con ex rectores de la ULA, Enrique Ochoa Antich, directivo de la ong Foro Cambio Democrático, entregó a los medios de comunicación una carta abierta al Defensor del Pueblo en la que le recuerda que juntos militaron en derechos humanos cuando en los 90 Ochoa era Secretario de DDHH del MAS y ésta contrató los servicios de Saab.

Nota de Prensa

“Hoy hay tantas o más razones para esa lucha, cuando los derechos humanos se violan masiva, sistemática, y selectivamente. Hoy hay tantas o más razones para esa lucha, cuando los derechos humanos se violan masiva, sistemática, y selectivamente. Así mismo, hace referencia a la actuación de los magistrados del TSJ que, al dictar las sentencias 155 y 156, violentaron el orden Constitucional según la Fiscal General”, escribe Ochoa en la misiva al Defensor.

A continuación el texto íntegro de la carta pública al Defensor del Pueblo:

Caracas, 7 de junio de 2017

Ciudadano

Tarek William Saab

Defensor del Pueblo

Ciudad

Tarek:

Por muchos años compartimos la lucha en defensa de los derechos humanos. Creo no equivocarme cuando recuerdo que tal vez tu primera actuación en ese sentido fue cuando la Secretaría del MAS para los Derechos Humanos que yo ejercía contrató tus servicios profesionales allá a principios de los años 90, cargo que sólo dejaste para ir a coordinar una oficina de atención al ciudadano en derechos humanos en el municipio Libertador cuando Antonio Ledezma era el alcalde. Hoy hay tantas o más razones para esa lucha, cuando los derechos humanos se violan masiva, sistemática, y selectivamente.

En nombre de tales credenciales comunes, quiero hacerte un amistoso llamamiento. Algo que ya te escribí cuando fuiste designado como Defensor del Pueblo:

*Puedes hacer la diferencia, Tarek. La Defensoría no debe estar al servicio de una parcialidad política ni ser subalterna del Poder Ejecutivo: dejar que así ocurra, te desmerita como activista por los derechos humanos, pero aún estás a tiempo de rectificar. Escruta al fondo de tu conciencia y, en nombre de los mismos ideales de hace treinta años, pregúntate por sólo ejemplo si no es rotundamente cierto lo que Luisa Ortega Díaz, Fiscal General, a propósito de la actuación de los magistrados del TSJ al dictar las sentencias 155 y 156. Fue, en efecto, una ruptura del orden constitucional. Y, como tal, debe ser calificada como “falta grave” con arreglo al artículo 265 de la Constitución de la República. Comprenderás las consecuencias históricas que para el futuro inmediato del país tendría una decisión del Poder Ciudadano a este respecto.

*Igualmente deberías valorar con honradez intelectual y política las opiniones de la Fiscal sobre la Constituyente espuria que se está convocando, en una actuación claramente inconstitucional por parte del Poder Ejecutivo. Es clara la obligación constitucional que, de acuerdo al artículo 347 (que determina y condiciona el artículo siguiente, el 348, acerca de la iniciativa), se tiene de apelar al pueblo, depositario del poder constituyente originario, para que sea el soberano quien convoque a una Constituyente. Pero más allá del tema constitucional, están los principios políticos. ¿No vulnera esta convocatoria el ideal de una democracia que tenga al pueblo como protagonista de su propia historia? ¿Cómo es que un solo ciudadano, por encumbrado que sea el cargo que ocupe, puede convocar y de paso decidir las bases comiciales para la elección de una Constituyente? Sabes que, desde Fundahumanos, yo introduje a la Corte Suprema de Justicia de entonces el recurso que, apelando a este principio de soberanía popular, permitió que se autorizara la convocatoria del referendo a través del cual Hugo Chávez consultó al pueblo sobre la convocatoria y las bases comiciales de la Constituyente de 1999. Siempre luché por la figura del referendo, y en los años 80 presenté el primer proyecto de ley en la materia que AD y Copei negaron. Por eso me escandaliza la postura del gobierno que, por lo que puedo ver, tú respaldas. ¿Cuál puede ser la razón para no consultar la voluntad popular hoy, excepto que se sabe que no es favorable al gobierno? Eso quiere decir en pocas palabras que se está imponiendo a la fuerza una Constituyente espuria y eso no es en verdad una Constituyente pues por definición ésta debe ser expresión de la voluntad nacional y no la de una minoría. Una Constituyente espuria y a la fuerza traerá más violencia, y tú deberías decir algo al respecto. Una Constituyente espuria y a la fuerza es de hecho un auto-golpe de Estado que legitima y justifica un pronunciamiento militar que, por sus canales regulares, deje saber la voluntad en contra de la mayoría democrática de la Fuerza Armada y exija restaurar el orden constitucional quebrantado. ¿No te parece que deberías, cumpliendo tu rol institucional de promotor de la paz, decir algo, adversar, repulsar las grotescas y penosas alocuciones de voceros oficiales que convierten a la Constituyente en un patíbulo, en una espada filosa contra quienes se oponen al gobierno, comenzando por algunas figuras del chavismo crítico como la Fiscal, y no en lo que debería ser, un espacio para re-consensuar a la nación? Callar, Tarek, es hacerte cómplice de ese auto-golpe de Estado.

*Por otra parte, quería hacerte un llamamiento: ¡eleva el volumen de tu voz! Como bien sabes, eso es lo que más tiene un verdadero Defensor del Pueblo (pues una Defensoría no tiene el poder coercitivo de otras instituciones): el talante de sus alertas, la contundencia de lo que dice y exige, su presencia reivindicadora al lado de las víctimas y de sus familiares, la resonancia de sus denuncias. Todo el país resiente tu silencio frente a lo que es a todas luces una actuación por parte del Estado y en particular de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo que violenta los derechos humanos. No actúes como un comisario político. Hazlo como lo que eres: un verdadero Defensor del Pueblo y de los derechos humanos de la gente, más allá de su parcialidad política.

Como sabes, estoy absolutamente convencido de que la suerte de la nación se juega en el centro moderado, allí donde coinciden las mayorías del chavismo y de la oposición, ésas que se resisten a aceptar la violencia que nos proponen los dos extremismos tanto en un polo como en el otro (aunque siempre hay que decir que el Estado tiene la primera responsabilidad pues tiene en sus manos cómo impedir el sangriento desbarrancadero por el que nos precipitamos). La salida es el diálogo, la negociación, un acuerdo nacional, y una transición pacifica entre el autoritarismo y la democracia plena que conduzca a un gobierno de unidad nacional. La experiencia histórica en otras sociedades fracturadas, muestra que tarde o temprano, así ocurrirá. Y vendrán otros tiempos de democracia y paz. Sé parte de ellos y no de este presente que va convirtiéndose en penumbroso pasado.

Que la historia no te recuerde como un funcionario que por omisión fue obsecuente con la tiranía.

Un saludo.

Enrique Ochoa Antich