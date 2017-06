Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 11, 2017 10:41 am

La actriz, cantante y modelo, Amber Rose, ha colapsado las redes sociales con su último y polémico desnudo. Con motivo de la celebración de la tercera edición del Slut Walk, un festival en el que se muestran películas y vídeos sobre el VIH y el cáncer de pecho, Amber se ha despojado de sus braguitas.

Así pues, la ex novia de Kanye West no ha dudado en mostrar sus encantos en una fotografía que Instagram ya se ha encargado de censurar, pero no así Twitter. Ante la medida tomada por lnstagram, la sexy modelo subió un video en el que aseguró que le importa “un carajo” que la hayan eliminado, pues según ella ya todo el mundo tiene la foto en su poder.

“Cuando Instagram borra tu publicación feminista pero realmente te importa un carajo porque todo el mundo ya la tomó“, escribió.