

Jun 11, 2017 5:36 pm

Iba a 225 kilómetros por hora en el tradicional circuito de Snetterton, en Norfolk, Inglaterra. Estaba en pleno control de su motocicleta. Pero no tuvo forma de evitar el golpe cuando una parte del vehículo de su competidor más cercano se desprendió e impactó en su cabeza.

Joshua Boyd quedó inconsciente, pero siguió arriba de la moto a lo largo de varios metros. Hasta que finalmente perdió el equilibrio y cayó. Fue justo antes de estrellarse contra un muro.

“Afortunadamente no recuerdo el incidente, sólo que había salido del pit lane y me desperté en el hospital con visión borrosa y viendo colores distintos en cada ojo. Si me hubiera quedado enganchado sobre la moto durante el impacto, no estaría contando esto”, dijo Boyd tras el accidente.

Si bien quedó con varias heridas, ninguna es de gravedad. Continúa internado, pero en los próximos días podrá volver a su casa.