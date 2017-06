Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 12, 2017 5:01 pm

El más reciente estudio realizado por la encuestadora Datanálisis del mes de junio revela que existe un profundo rechazo tanto a la “constituyente Maduro”, como al propulsor de esta iniciativa, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Un mayoría sólida considera que no había necesidad de modificar la constitución, la clave estaría en cumplir la actual. El presidente Nicolás Maduro es evaluado de forma negativa en su labor por el bienestar del país, especialmente entre jóvenes y en los segmentos de oposición y no alineados. Entre las formas de convocatoria de Chávez y Maduro, la gente se decanta significativamente por la forma del ex mandatario. Sólo un tercio de los oficialistas estaría alineado con el presidente Maduro.

80% de los entrevistados declara necesario que se consulte si el pueblo prefiere la ANC promovida por el gobierno o unas elecciones generales para presidente. Situación del país La mayoría de encuestados evalúa como negativa la situación actual del país, destacan opositores e independientes, pero también en el grupo oficialistas son más lo que valoran en negativo.

A continuación podrás observar el estudio de Datanálisis.

Datanalisis Estudio de Opjnio?n Pu?blica Nacional Junio , 2017 by La Patilla on Scribd