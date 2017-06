Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 12, 2017 7:16 am

El gobierno tomó la sede de la Policía de Miranda ubicada en Los Teques, según informaron periodistas de la fuente de sucesos.

El comisario Elisio Guzmán jefe del cuerpo de seguridad mirandino confirmó la información señalando que Edilberto Molina sería el encargado del proceso de intervención de esa policía.

“La postura es institucional, nosotros no tenemos nada que temer, no hemos violado derechos humanos, y nos hemos cuidado al máximo, si de eso nos quieren acusar, esta bien, de resto no tengo otra deuda con la justicia penal ordinaria, ni incluso en la parte administrativa”, dijo Guzmán.

Así mismo señaló que están preparados para cualquier auditoría y responderán ante cualquier intervención. Indicó también que pudo conversar con el Viceministro Ediberto Molina, quien se encuentra en la sede de Los Teques.

“Hablé con el general hace poco, me parece que es un hombre pausado, yo le expliqué mi planteamiento sobre el cual fundamento mi actividad que es la no violación de los DD.HH y aparte de eso, estamos prestos para cualquier investigación que quieran hacer”.

En cuanto a la acción de los uniformados de ese cuerpo de seguridad, concluyó que “Los funcionarios tienen sus instrucciones y continúan apoyando a la ciudadanía como siempre. Vamos a ver cuáles son las instrucciones que trae el Viceministro”, concluyó.

El viceministerio del Sistema Integrado de Policía adscrito al ministerio de Interior y Justicia, informó que la intervención se hizo por la presunta participación de policías de la entidad en violaciones a los derechos humanos.

El ministerio de Interior y Justicia designó a Regulo Argotte, como director de la Policía de Miranda, José Maita, subdirector.

Último Minuto: El Gobierno acaba de tomar la sede la Policía de Miranda en Los Teques. Ediberto Molina en el sitio, detalles en breve. — Daniel G. Colina (@danielgcolina) 12 de junio de 2017

#12jun Inician Intervención de Policia de Miranda . Edilberto Molina llega a Comandancia General — Pola Del Giudice (@polita26) 12 de junio de 2017