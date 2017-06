Publicado en: Actualidad, Nacionales

Como parte de los resultados de los 72 días continuos de protesta pacífica en la calle, calificó Hasler Iglesias, la decisión de la Fiscal General de la República, de solicitar la nulidad del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A su juicio la dictadura instaurada por Nicolás Maduro se sigue fracturando.

Nota de prensa

Para Iglesias es indispensable que se mantenga la presión de calle para continuar avanzando en la lucha por la democracia, “ya otros actores del oficialismo le han dicho que no a la ilegítima constituyente que pretende atornillar al dictador. Prueba de ello es la reciente renuncia de Alexis Ramírez López, Secretario del Consejo de la Nación, por no estar a favor de la constituyente así como las fracturas en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Cada día internacionalmente los gobiernos y sus instituciones se pronuncian a favor de nuestro derecho y en contra de la tiranía”.

El miembro de juventudes de Voluntad Popular, reiteró que los próximos pasos son arreciar la presión de calle para seguir sumando a la lucha por la democracia a quienes aún hoy sostienen a Maduro. De igual forma, recordó que mañana la Asamblea Nacional aprobará el trabajo realizado por la Comisión de Postulaciones Judiciales para nombrar los nuevos magistrados del TSJ.

Hizo un llamado a la población a mantenerse firme y de forma no violenta en la calle, para continuar resistiendo hasta alcanzar sus objetivos, “hay que prepararnos, tenemos que resistir y avanzar a una huelga general, a marchar hasta Miraflores”.

A pesar que hoy no se les permitió adherirse al recurso interpuesto por la Fiscal General, el joven argumentó que pudieron alzar su voz en lugares en los que la oposición nunca había llegado: en el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar que fueron agredidos por los denominados colectivos. Recordó a la población que la lucha no es violenta, refiriéndose a los actos vandálicos en la Dirección de la Magistratura, “la quema de instituciones públicas no es parte de esta lucha. La dictadura no cae con fuego, cae con gente desobedeciéndola”.