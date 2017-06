Publicado en: Actualidad, Nacionales

El politólogo y concejal metropolitano Máximo Sánchez, analizó la reciente actuación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, donde aseguró que ya es inviable seguir insistiendo con petitorios ante el Tribunal Supremo de Justicia por ser señalados como carentes de idoneidad.

Sánchez indicó que “la Fiscal Ortega Díaz acaba de impugnar acuerdo emanado de la asamblea nacional anterior en la cual nombra a los magistrados llamados express, 13 principales y 20 suplentes. Es por ello que se considera inviable seguir insistiendo con petitorios y demandas ante estos magistrados a quienes les señala como carentes de idoneidad”.

En ese sentido, el edil metropolitano y miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, explicó que la acción conjunta de amparo cautelar es para suspender los efectos de las respuestas o contestaciones, que no tocan el fondo, “Estas causas no podrán ser conocida en parte o en todo por estos magistrados, los cuales deberán inhibirse. El deber ser es que se nombren nuevos magistrados de forma inmediata y con celeridad. La Fiscal General está apelando a que no suscribió el baremo de escogencia de estos nuevos magistrados y en razón de ello está viciado de nulidad”.

Finalmente, Máximo Sánchez ratificó que “si bien es cierto que es el TSJ quien debe resolver el recurso, lo debe hacer como institución sin estos magistrados”.

