Publicado en: Opinión

Jun 13, 2017 6:05 pm

El juego perverso de Nicolás Maduro, Raúl Castro, Psuv-radical, FAN-comprometida, narcosoles- Farc, trasnacionales de negocios multimillonarios deciden montar una cortina de humo con la convocatoria inconstitucional de una Asamblea Constituyente comunal fraudulenta que viola flagrantemente la Constitución avalada por el TSJ en sentencia… y puesta en juego por el CNE con apoyo irrestricto del palestino-venezolano defensor del Pueblo presidente el Poder Ciudadano sin aval de la Fiscal General de la Republica Luisa Ortega Díaz que cuestionó la convocatoria de la fraudulenta AN Constituyente que cercena el derecho al voto directo y secreto del poder constituyen que reside en el pueblo, articulo 347 y 348 CRBV.

La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente puede ser un bumerán y acabe con el “proceso revolucionario”. Lo que comenzó como una jugada de bacará para sostener a un gobierno comatoso, desahuciado se ha convertido en un fardo pesado, caliente que nadie quiere sostener, además fracturó la unidad del oficialismo y arrastro el fanatismo de Chávez que se decepciona ya que no ve queso en la tostada. Los seguidores leales a Chávez rechazan la Constituyente de Maduro y Castro. Y los rojo-rojitos aún no se expresan. Está callada, por ahora. La procesión va por dentro.

Los gritos de dolores o de sirena de Luisa Ortega Díaz van a seguir sumando chavistas disidentes dentro y fuera del país y también de la MUD. El Chavismo-madurismo está fracturado y esa fractura se va a profundizar en la medida que se haga inviable la fraudulenta ANC-Comunal.

¿Cual es el juego dentro del casino? ¿Nicolás quiere transición para salvar su pellejo pero Diosdado Cabello le eche gasolina al fuego? Los polos de la batería del gobierno están en corto circuito. Por eso cada día se incrementa la represión. Violencia genera violencia. La gente de Diosdado Cabello y su combo son nacis con decisión de inmolarse en el bunker de los cabellos y socios.

La crisis del país se incrementa por falta de gobernabilidad, no hay gobierno democrático sino una dictadura disfrazada… El pueblo entro en la fase del proceso de desobediencia civil por eso mismo. ¿Qué implica el 350?

La ejecución del 350 es un desafío que encierra peligro que debe tener un gran respaldo muy solido de la sociedad civil. La juventud y mujeres están en las calles del país convertidas en una verdadera resistencia nacional decidida a no claudicar sino hasta alcanzar el objetivo supremo: Libertad y Democracia en Venezuela. Sin pudor el régimen dictatorial reprime a los manifestantes desarmados con todo el armamento y poder de fuego para acabar o disminuir la incorporación masiva de la sociedad civil en las calles, cosa que ha sido todo lo contrario, cada día las manifestaciones- protestas se extiende más y más por todo el territorio nacional. En consecuencia las condiciones son favorables para fomentar un consenso nacional y así convocar sin dilación una Huelga General con la participación activa de las fuerzas viva del país, sociedad civil: los productores agropecuarios, industriales, transportistas, educadores, médicos, dirigentes sociales, emprendedores, comerciantes informales, universidades, estudiantes, gremios, sindicatos, partidos, militares activos y retirados, etc. y largo). Y poner al régimen despótico en tres y dos. Corre o se encarama. Así de sencillo.

El dueño del Casino-juego de azar pasó a mano de la Asamblea nacional, el juego de ruleta comenzó y la bolita esta en mano de la AN-representación de la mayoría calificada de 112 diputados MUD, y diputados del oficialismo abandonaron sus curules por cobardía como siempre antidemocráticos. OJO… En consecuencia la Asamblea Nacional tiene el deber de nombrar un nuevo CNE, desincorporar los magistrados exprés que integra la sala constitucional del TSJ y remover algunos magistrados de otras salas, asimismo revisar la actitud anticonstitucional del Defensor del Pueblo conjuntamente con el Contralor General de la Republica por actuación complaciente fuera de la constitución vigente. Es hora que la AN tome decisiones trascendentales a favor de la instauración de la Democracia y hacer valer la constitución vigente aun cuando no la acepte la Dictadura ya que sus decisiones son y serán validas ante el ordenamiento jurídico dentro y fuera del país.

Los esbirros, corruptos y enchufados temen no solo por sus bienes sino también por su vida familiar y la seguridad de estadía donde ir y dónde vivir. La cúpula tiene ya cuentas bancarias congeladas en paraísos financieros y temen perder sus inversiones en Estados Unidos, Europa y Asia, están conscientes que un exilio no es opción segura, pues el seguimiento del dinero corrupto llega hasta esos bienes y al final su actuación los puede poner tras las rejas en cualquier momento. Los delitos de lesa humanidad no prescriben y menos cuando están asociados con violación de DDHH y bienes del patrimonio nacional.

OJO… No todo es manifestaciones y protestas… Debemos planificar con seriedad que vamos hacer para afrontar la mega crisis social, económica y militar que hereda el nuevo gobierno a punto de instalar. No son conchas de ajos que hay que cuantificar. El desafío es inconmensurable e inaplazable hacia la reconstrucción de la infraestructura de distintas áreas del país. Gracias a Dioscontamos con los RRHH que tenemos disponible, y una Diáspora de jóvenes profesionales y de oficiosbien capacitados y competentes que salieron del país por falta de oportunidades pero en buena hora, y ahora tendrán que regresar con mas ahínco y experiencia para crear riqueza con futuro promisor a la presente y venidera generaciones de la gran Venezuela que hemos soñado y hay que materializar con esfuerzo de todos.

De modo que las cartas están echadas dentro de las mesas de juego del Casino que ahora maneja la AN, y comienza un nuevo dialogo con negociación determinante entre el gobierno de Maduro- Raúl castro y la Oposición democrática- Sociedad civil con la mediación espiritual renovada del Papa Francisco que se comprometió en el Vaticano en días pasados con la comisión de alto calibre de los obispos venezolanos. El juego pronto comenzara esta vez sin cartas marcadas. Así de las cosas.