Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Jun 13, 2017 2:45 pm

Luego de dar a conocer públicamente que su hijo menor padecía de Síndrome de West, Luis Chataing y su esposa Ximena Otero se han dado a la tarea de informar a través de sus redes sociales el progreso en la salud del pequeño Sebastián.

Con un cambo físico muy marcado, Sebastián ha pasado por varios procesos que satisfactoriamente han dado resultado, a través de su cuenta de Instagram el comediante trasmitió un en vivo donde mostró al bebé mucho más recuperado.

“Mi carita está volviendo, mi niñez también, esta semana he logrado avanzar con mi desarrollo, ya me dio vuelta y vuelta, converso, casi me agarro los pies”, escribió Otero junto a varias fotografías de Sebastián”

Con una apariencia menos hinchada y mejor ánimo, el pequeñín compartió con todos los fans de su papá.