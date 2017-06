Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 13, 2017 6:47 pm

El periodista Vladimir Villegas difundió este martes a través de su cuenta en Twitter una supuesta carta abierta del General Alexis A. López Ramírez en las que explica las razones por las que decidió separarse del cargo como Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación.

En la misiva también ratifica su desacuerdo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y pide que se respete su decisión.

A continuación puede leer la carta íntegra:

Ante las inquietudes que ha generado mi renuncia al cargo de Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación quiero manifestar la siguiente:

1- Ratifico mi aprecio, gratitud y amistad hacia el Sr. Presidente Nicolás Maduro.

2- Que efectivamente manifesté mi voluntad de renunciar al cargo de Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación el pasado miércoles 7 de junio.

3- Que la razón obedece a mi desacuerdo con el procedimiento utilizado para convocar y elegir una ANC.

4- Que soy un oficial retirado, y que por lo tanto mi posición no tiene ningún efecto práctico en la actuación de la Fanb.

5- Que a pesar de la posición que he asumido, el Sr Presidente me ha ofrecido la oportunidad de otros cargos, pero le he manifestado mi disposición de dedicarme a la actividad agropecuaria dada mi afinidad con ese sector por mi origen campesino.

6- Que mi accionar público y privado seguirá orientado por mi carácter republicado, por mi conciencia, por las ideas vigentes de Bolívar y Chávez y las de los grandes hombres que en todas las épocas ha tenido esta Patria.

7- Que espero que así como el Sr Presidente ha respetado mi decisión y mi posición, también lo hagan lso demás dirigentes del partido de gobierno de los partidos de oposición. Desde mi nueva posición siempre estaré dispuesto al diálogo y a ayudar a la búsqueda de soluciones a nuestros actuales y potenciales males.

Atentamente;

Alexis A. López Ramírez

General del Ejército

Gral LOPEZ Ramírez explica su renuncia pic.twitter.com/X5uDiiI8On — Vladimir Villegas (@Vladivillegas) 13 de junio de 2017