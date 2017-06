Publicado en: Titulares

Jun 13, 2017 1:42 pm

Este domingo 18 de junio se llevará a cabo el stand up comedy “Homo Sapiens” del humorista José Rafael Guzmán, a beneficio de Cascos Azules de UCV, Primeros Auxilios UCV y Salud Baruta.

Nota de prensa

A partir de las 4:00 pm, la Concha Acústica de Bello Monte servirá de escenario para que los asistentes disfruten de un evento en el que a través de la risa, se demostrará el talante solidario de los ciudadanos.

“Ayudar desde lo que sé hacer es increíble. Este show no tiene tinte político, no hablaremos de tendencias ni partidos y no se cobrará para verlo. Al contrario, todo lo recabado servirá para que los médicos y paramédicos puedan tener cómo salvar la vida de algún hermano nuestro”, dijo el comediante José Rafael Guzmán.

La entrada para el evento será un insumo o médico pues, el objetivo es dotar a las organizaciones para poder atender las diferentes emergencias que se presentan durante las manifestaciones que se realizan en el país.

Asimismo, Alberto Álvarez López, director de Relaciones Intergubernamentales, afirmó que el Municipio pone a disposición del arte todos los espacios públicos. “Quienes asistan tendrán dos beneficios. El primero es contribuir con esta noble causa y el segundo es pasar una tarde distinta”, comentó.

De igual manera, Álvarez indicó que la actividad contará con el resguardo y seguridad de Polibaruta, así como el traslado gratuito desde la Plaza Alfredo Sadel hasta la Concha Acústica en unidades de Transbaruta.

Por su parte, Asdrúbal Moreno, médico de Salud Baruta, enumeró algunos insumos que las organizaciones requieren con carácter de urgencia. “Necesitamos, gasas, guantes, vendas, medicamentos para enfermedades crónicas, broncodilatadores y suero fisiológicos, para atender a las personas heridas que llegan a los puestos de socorro. Sin embargo, cualquier insumo será bien recibido”, manifestó.