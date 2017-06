Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 13, 2017 6:36 pm

El dirigente opositor, Morel David Rodríguez Salcedo, asegura que al menos un 85% de la población rechaza la propuesta de Asamblea Nacional constituyente impulsada por el presidente maduro, tras considerar la antidemocrática y violatoria a los derechos fundamentales.

Nota de prensa

Rodríguez refiere que este descontento pudiera ser el punto de partida para una nueva alianza entre defensores del legado del expresidente Hugo Chávez y la unidad democrática.

“esta constituyente lo que busca es acabar con la democracia en el país y Maduro al querer imponerla está acabando con el legado más grande que tiene el pueblo chavista”.

Finalmente el líder opositor hizo un llamado a los venezolanos a no apoyar esa “Locura llamada constituyente sean conscientes que el poder no es para siempre y que por favor gasten su energía en resolver los problemas del país, no los problemas políticos de Maduro”.