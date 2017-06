Publicado en: Opinión

Jun 13, 2017 6:00 am

ALTO

¿DIÁLOGO?:

Leyendo el blog del abogado y militar retirado Herminio Fuenmayor su recuento cuando, como agregado militar en la embajada venezolana en Jamaica en 1982, le tocó ayudar a la salida pacífica de los cubanos que habían minado -invadido con casi diez mil funcionarios en diversas áreas desde deportes y médicos hasta asesores militares- el gobierno del izquierdista Michael Manley cuando fuera derrotado por Edward Seaga. La historia que el narra en su blog pude constatarla cuando en la visita de Fidel Castro a Caracas en 1989 para la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez me tocó lidiar bastante para entrevistar por 93 minutos al barbudo cubano. Fuenmayor fue su edecán militar los días de la visita. Allí Fidel le trajo de regalo 4 cajas de ron en compensación por las 4 de escocés que había apostado con el entonces embajador cubano Ulises Estrada por la derrota de Manley. Castro le agradeció la ayuda para sacar a los miles de cubanos que los jamaiquinos querían matar comenzando por la embajada cubana en Kingston. Fuenmayor alerta en su escrito del convenio de asistencia militar con Cuba suscrito por el ministro Padrino López y su contraparte cubana Leopoldo Cintra Frías en la ampliación del 23 de junio de 2015. Allí, sin disimulo, se prevé que en “caso de amenaza de la Soberanía Nacional de ambas naciones se comprometen a prestarse asistencia recíproca”. Hoy Venezuela en comparación con la penetración cubana en Jamaica es diez veces más grande y con 18 años de acción diaria en todos los estratos del gobierno chavista y, aún más, del madurista. Recordé lo que el pasado mayo señaló Gustavo Cisneros desde la Universidad de Miami refiriendo que la solución del conflicto venezolano pasaba por Cuba y Colombia. Viene al caso pues por allí circula una propuesta de diálogo con quien es hoy el dueño del circo rojito y no con los payasos que actúan: Raúl Castro. La necesidad imperiosa de que los demócratas venezolanos negocien con los antillanos. El documento da cuenta de la urgente angustia de Cuba hoy -tras el recelo de Trump y el corte a los acuerdos con Obama- de asegurarse una economía más segura ante los cambios que ve venir en la pauperizada y atrasada Venezuela de cuya dorada teta vienen chupando desde 1999. Cuba tiene fracasos documentados en su historia económica y política como fueron el fin de la URSS en 1989 y su “período especial”; la salida de África y de Jamaica en 1980; la salida de Granada en 1998 y la salida de Chile en 1973. Se habla de una negociación que les permita ciertas garantías económicas, financieras y de seguridad para que todo el personal cubano -la “fuerza de ocupación de nuestro territorio”- se pueda ir. Citan la conchupancia Trump-Putin en la que podríamos ser una ficha de su ajedrez global donde la zona de Ucrania y Crimea, así como Cuba podrían entrar en negociaciones. Entre las razones para el acuerdo (un ganar-ganar local) estarían una negociación con la FANB institucional (Art.328) en Venezuela y “con las Fuerzas Armadas Cubanas para que Raúl pueda consolidar lo que siempre prometió y no cumplió Fidel”. Señalan la conveniencia de una salida ordenada de los castristas convertidos aquí en socialistas, liberales y, algunos de la “nomenklatura” en millonarios europeos. La urgencia de un acuerdo ha sido puesta de relieve por el Papa Francisco tras la última reunión sostenida con la Conferencia Episcopal donde le dio total respaldo a sus acciones -pasadas y por venir- donde quedó manifiesto que fue Maduro y su régimen el que no cumplió con ninguno de los puntos ofrecidos en aquel malhadado diálogo.

MEDIO

¿GOBIERNO DE CÓMPLICES?:

Investigaciones desde 2016 sobre corrupción en distintos entes del estado y con nombres emblemáticos de la “robolución” llevadas a cabo por el Ministerio Público han sido desdeñadas por las autoridades de los diferentes entes involucrados por órdenes superiores desde el más alto nivel. Es así que las órdenes de aprehensión contra la exministra de Salud Eugenia Sader Castellanos y seis otros funcionarios (Teojeansix Molina Hernández, Luis Rodolfo Bracho, Adrián Merchán, Andrés E. Gualdrón Oropeza, Carlos Vásquez y Gerardo Briceño) directivos del SEFAR, Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, siguen pendientes tras descubrirse la enorme corrupción gracias a las irregularidades encontradas allí por el G/D Octavio Chacón Guzmán como director conjunto de la GM Abastecimiento Soberano y coordinador del Rubro Farmacéutico en los almacenes de medicamentos. 25 contenedores con medicamentos varios vencidos, 32 contenedores de material médico quirúrgico e insumos vencidos, 13 contenedores de yeso y 5 contenedores vacíos. Peculado culposo y concierto con contratistas, así como boicot. Tribunales de Caracas no han actuado como lo pidió la Fiscalía Nacional. De la misma forma lo descubierto por el G/D Pedro González Salmerón en su condición de Viceministro del Despacho de la Presidencia donde encontró las presuntas irregularidades de la ministra Sader en la contratación de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V. y MCC London Limited para la construcción de estos 6 hospitales: Radiológico Caracas; Oncológico Miranda; general y toxicológico Barinas; materno infantil Apure y dos veces el General de Guárico por un total de $ 663.660.000. Allí la orden de aprehensión pendiente es de Enrique Bejarano Sader. En fecha 11/8/2015 la Sala 4ª de la Corte de Apelaciones de Caracas levantó parcialmente las medidas decretadas contra Eugenia Sader únicamente en su cuenta en BANFANB. Hasta aquí más nada. Corrupción con padrinos muy arriba es lo que circula en la FGR. En www.runrun.es lo investigamos…

Más Runrunes