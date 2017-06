Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 14, 2017 12:59 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Ángel Álvarez Gil, aseguró que el hoy supuesto separado de su cargo Francisco Ameliach, está desconectado desde hace mucho tiempo del pueblo carabobeño y recordó que además mantiene un tiempo vencido ya que al Consejo Nacional Electoral no se le ha llamado a unas elecciones completamente constitucionales, porque sigue apoyando irregularidades ordenadas desde el Ejecutivo.

Nota de prensa

Álvarez Gil precisó que “el nuevo supuesto gobernador usurpa un cargo que no le pertenece, el pueblo no lo eligió, estamos en presencia clara de lo que pretenden legalizar por medio de la Constituyente, imponer autoridades que no cuentan con la aprobación de la gente”.

El abanderado por la tolda naranja llamó a los carabobeños a mantenerse unidos “sin distracción y con mucha fuerza, estamos en un momento crucial y debemos responderle al país. El único fin es frenar el golpe de Estado continuado que ha llevado a cabo Nicolás Maduro, con el apoyo absoluto de sus ministros y la cúpula de sus enchufados que son los estafadores y responsables del quiebre de Venezuela”.