Actualidad, Regionales

Jun 14, 2017

Choferes de más de 40 rutas de autos por puesto de la zona oeste de Maracaibo trancaron, la mañana de este miércoles, la Curva de Molina en protesta por los altos precios de los repuestos, inseguridad y mala vialidad, reseña Panorama.

“Hoy nos declaramos en quiebra y decidimos tomar esta acción porque ya no aguantamos más la inflación y escasez de los repuestos. Además la inseguridad nos quita todos los días a un compañero y ningún organismo oficial nos tiende la mano. Es imposible seguir trabajando en estas condiciones”, declaró Rubén Esis, directivo de la Central única de Transporte en la zona oeste de Maracaibo.

El dirigente declaró que no hay cauchos ni baterías y el aceite se consigue a precios impagables con el actual costo del pasaje. Añadió que necesitan una tarifa que no la soportaría el pueblo “porque no ha habido control de parte de los tres niveles de gobierno sobre la situación que se está presentando en el mercado interno en relación a la inflación en relación a los repuestos automotrices”.

Eramo Alián, presidente de la Central Única de Transporte del estado Zulia, añadió que la medida, totalmente pacífica, obedece también al “incumplimiento de parte del Ministerio de Transporte y de la Gobernación del Zulia al pliego con nueve peticiones que se les hizo en reunión celebrada entre los choferes y esos organismos”, apuntó.

Indicó que esta acción es una de las primeras medidas “que tomaremos para recordarle a los tres niveles de gobierno el compromiso que tienen con el gremio del transporte. Ya nos reunimos con el ministro (Ricardo Molina) y el gobernador Francisco Árias Cárdenas, pero la alcaldesa no nos ha dado la cara ante esta situación por lo que le pedimos públicamente que nos atienda. A ellos les manifestamos que estas medidas se radicalizarán en los próximos días”, aseveró el directivo del transporte público.