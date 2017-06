Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 14, 2017 3:35 pm





“Los ciudadanos estamos sentados en las calles, la ciudad está tomada pacíficamente por la gente. Esta es la fuerza que representa la voluntad y el clamor de millones de venezolanos, gritando consignas de libertad, conscientes que las luchas pacíficas tardan pero son trascendentales. Estamos convencidos que con fuerza, fe y esperanza, los venezolanos lograremos el cambio”.

Nota de Prensa

Así lo afirmó la dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Eveling de Rosales, tras sumarse al Plantón Nacional de este miércoles convocado por la coalición opositora y la sociedad civil en rechazo la Constituyente Comunal impulsada por el Gobierno Nacional.

La líder de Un Nuevo Tiempo (UNT) reiteró que el cambio político en Venezuela se dará no solo con la actuación de los partidos políticos sino con la participación de todos los sectores de la sociedad.

“Cambiar el modelo de país no es un capricho sino una necesidad de todos los ciudadanos. ¿Por qué cambiar el modelo? Porque la gente se muere de hambre y no hay medicamentos, y además exigimos la restitución del hilo constitucional para que haya autonomía de poderes. Por primera vez estamos viendo autonomía con la actuación de la Fiscal General de la República, lo cual nos llena de fe, fuerza y esperanza porque nuestro país quiere eso”, expresó.

Trejo de Rosales insiste en que realizar una Asamblea Nacional Constituyente es innecesario e inconveniente, pues manifiesta que con ese proceso se agravará más la crisis que padece el país.

“No hace falta una constituyente porque con ella no vamos a resolver los problemas del país. Una constituyente no nos dará comida ni abrirá un canal humanitario para traer medicamentos. Una constituyente no va a evitar que los jóvenes se sigan yendo a otro país a buscar un mejor futuro. Una constituyente no va a acabar con la inseguridad que campea en el país mientras vemos a los cuerpos de seguridad se concentran en arremeter, perseguir y abusar de quienes marchan pacíficamente”, enfatizó.

La dirigente opositora agregó que los venezolanos seguirán ejerciendo el derecho a la protesta pacífica y continuarán acompañando a los más jóvenes en la lucha por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela.

“En estos 75 días muchos jóvenes han muerto luchando por su país. Nosotros tenemos que ayudarlos en esta lucha. La lucha cada día aumenta con fuerza, fe y la unión de todos los venezolanos. Hoy nos corresponde acompañar a los jóvenes en esta lucha, este país es de la generación de relevo, por ello seguiremos en las calles para que nuestros hijos tengan futuro, en un país donde se respete el pensamiento. La constitución vigente, en su artículo 68 que nos permite protestar de forma pacífica. Nuestras únicas armas son las banderas”, finalizó.