Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 14, 2017 4:28 pm

El presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández, declaró desde el Plantón Nacional convocado por la MUD este miércoles, que los venezolanos se mantienen firmes en las calles en contra de la constituyente del régimen de Maduro, sin embargo, recordó que la lucha no es de días, sino de resistencia civil y democrática.

Nota de Prensa

“Tenemos que hablar con claridad, hay que ser resistentes, sin violencia pero con irreverencia, organizándonos en cada calle, en plantones ciudadanos y declararnos en desobediencia civil como lo establece el artículo 333 para restablecer el orden constitucional en Venezuela”.

Aseguró que tras 75 días de lucha, las manifestaciones tienen cada vez más efecto debilitando las bases del gobierno, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse en protesta en la calle e incluso acordar un paro nacional.

“Queremos que por ejemplo, el comerciante que está indiferente sienta que no puede abrir su negocio porque el pueblo está organizado en un plantón. Estoy seguro de que esto nos conducirá a una huelga general, a un paro nacional consensuado con todos los sectores gremiales y empresariales. No queremos que las empresas sufran sino por el contrario, que crezcan en un estado jurídico seguro, no en un estado que persigue a la empresa privada, donde no se genera empleo y bajo un modelo económico estatista interventor. Esto se puede lograr con un paro planificado en función del país que queremos”.

El concejal de Un Nuevo Tiempo afirmó que Venezuela se encuentra sumida en una nueva forma de dictadura y por ello invitó a quienes “todavía tienen una venda en los ojos” a despertar y sumarse a la Unidad, que continuará en pie de lucha junto a la mayoría de los venezolanos para recuperar la democracia en el país.

“Lamentablemente en Venezuela no hay estado de derecho, no hay separación de poderes, los intentos de la Fiscal Ortega quizás quedarán en vano (…) Estamos ante una nueva forma de dictadura, con vestigios de democracia en algunas estados, con elecciones chucutas, amañadas administrativamente, con inhabilitaciones, el régimen sigue violando la Constitución y poniendo en incertidumbre al pueblo… Por eso los venezolanos debemos convertir esta indignación y necesidades que estamos pasando en acciones democráticas en defensa de nuestros derechos”.