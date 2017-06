Publicado en: Actualidad, Regionales

Jun 14, 2017 1:03 pm

Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, se pronunció a propósito de la renuncia del gobernador Francisco Ameliach, quien se postulará a la Asamblea Nacional Constituyente. “Francisco Ameliach abandonó a Carabobo para unirse al fraude Constituyente de Nicolás Maduro. Esta decisión, que lo hace parte de la conspiración en contra de la República, trae consecuencias penales ineludibles. El artículo 143 del Código Penal establece que quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución deben pagar con presidió de doce a veinticuatro años”, precisó.

Nota de Prensa

“El fraude constituyente de Nicolás Maduro es un atentado grave en contra de nuestra Carta Magna y todo aquel que se una a esta conspiración es cómplice y deberá enfrentar la justicia”, añadió.

El líder carabobeño de Primero Justicia hizo un llamado al pueblo carabobeño a seguir en las calles y a aferrarse a la Constitución. “Quien ha sido el peor Gobernador de nuestro estado ha decidido unirse en la tarea de destruir la República. Nos corresponde ahora ser más firmes y defender el honor de Carabobo. El pueblo de Carabobo no permitirá que se instale el fraude Constituyente y quienes participen de la conspiración enfrentarán todo el peso de la ley. Ameliach se quedará sin el chivo y sin el mecate porque no habrá constituyente y no será reelecto gobernador”, finalizó.