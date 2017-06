Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 14, 2017 12:44 pm

Este miércoles en horas de la mañana, el diputado caraqueño, Richard Blanco, se dirigió a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público, para desmontar a través de una denuncia las acusaciones hechas en su contra por el gobierno nacional, entorno a su vinculación en los destrozos causados en la ciudad de Caracas.



El diputado relató los maltratos que habría sufrido jóven, quien aseguró que fue fuertemente maltratado para decir que el parlamentario propiciaba acciones violentas en la capital venezolana, “le pusieron una venda, y lo golpearon salvajemente, tiene el hombro dislocado y heridas en todo el cuerpo, lo coaccionaron para decir que alguien le pagaba para sembrar el caos en Caracas, lo golpearon durante el interrogatorio , le metían la pistola en la boca, se la ponían en la nuca, lo apuntaron constantemente, para incriminarme, los trasladaron a Caricuao y lo soltaron”cuando él y su familia han dado fe de que nunca hemos coincidido antes, pero frente a estas acusaciones y casos de tortura debemos actuar, los trasladaron a Caricuao y lo soltaron”.

Por otra parte el diputado por Caracas expreso lo siguiente “le pido a la Fiscalía General de la República trabaje en una medida de protección, solo nos dedicamos a marchar pacíficamente en el oeste de Caracas”

El nombre de Leonardo Pérez, corresponde a la identidad del joven que habría señalado al líder caraqueño como la figura que aupará los disturbios en esa zona de la ciudad, Pérez habría asegurado que con maltratos, fue obligado a señalar al parlamentario como responsable, en ese sentido, en compañía de los familiares del afectado, Blanco, manifestó, “el régimen ya no sabe que hacer o que inventarse, golpearon salvajamente a este muchacho para que se viera obligado a decir que nosotros tenemos una conexión para desestabilizar, crear destrozos y así desvirtuar el sentido de la protesta, cuando todos sabemos que los verdaderos infiltrados son ellos, que son ellos quienes se encargan de saquear, aprovechándose de la protesta pacífica que nuestro pueblo lleva a cabo para sembrar en la ciudad un caos rotundo”, aseveró.

En ese sentido, el parlamentario enfatizó desde que la infamia que quiere realizar este régimen, solo quieren perjudicar a quienes hoy trabajan por restaurar a Venezuela, ” han destruido el futuro de los venezolanos, es claro que a ellos no les importa, el trance por el que atraviesa nuestra nación, que hoy se ha manchado de sangre por tanta violencia, e injusticia, violentando continuamente la Constitución”, afirmó.

Blanco también destacó, “aquí estamos para exigir que se respete la integridad del joven y mi persona, la mentira que intenta acuñar el régimen para manchar nuestra integridad, desde siempre, en el ejercicio de mis funciones he sido una persona 100% honesta, lo que les duele es que el pueblo caraqueño decidió cambiar, que el municipio Libertador ya no los quiere, esto no nos minimiza seguiremos en la calle, sin importar nada, defendiendo la Carta Magna. El camino es corto estamos a punto de lograr la libertad de Venezuela”, sentenció.

El diputado caraqueño estuvo acompañado por los familiares del jóven Leonardo Pérez