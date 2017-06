Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 14, 2017 1:43 pm

Pese a las constantes amenazas del oficialismo, el oeste de la ciudad ha permanecido activo durante los más de 70 días de protesta, siendo el Paraíso una de las parroquias más incansable en la lucha por la defensa de la democracia, situación que llevó al gobierno a ejecutar un operativo militar la noche del pasado martes que terminó con allanamientos ilegales a varias residencias y la detención de jóvenes a los que hoy acusan de “terrorista”.

Nota de Prensa

Ante los hechos varios diputados se hicieron presente este miércoles en las Residencias Los Verdes del Paraíso, fuertemente atacada por efectivos de la guardia nacional. Entre ellos, Stalin González, Jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad, quien desde el lugar declaró que el escenario generado por esos funcionarios demuestran el nivel de “vandalismo con el que actúa el gobierno, violentado el derecho constitucional a la propiedad privada e irrumpiendo de manera violenta acarreando destrozos de rejas de seguridad, ascensores y escaleras, además de embestidas contra animales indefensos”.

Manifestó su profundo rechazó a la ejecución cada vez más consecutivas de allanamiento y aprensiones sin la debida orden judicial, donde “los más afectados son jóvenes, entre ellos menores de edad, venezolanos, que el único delito que pueden haber cometido es reclamar un mejor país, una mejor calidad de vida”.

Denunció que durante el llamado “operativo contra el terrorismo” detuvieron al menos 23 personas, destruyeron más de 85 vehículos y hay evidencia de varios apartamentos violentados; advirtió además que “este tipo de acciones solo provocan en la gente mayor indignación y mucha más fuerza para continuar luchando contra el régimen de Maduro, contra una constituyente fraudulenta y contra quienes han apoyado este golpe de estado continuado”.

González se refirió al Ministro Reverol para que actúe con la misma celeridad con la que procede al resultar herido un funcionario de la GNB, “cuando son asesinados, perseguidos, aprendidos, heridos y torturados los manifestantes que por más de dos meses han permanecido en las calles exigiendo seguridad alimentaria, medicina y auxilio ante los niveles de inseguridad que azotan el país”, reiterando que “con represión no lograrán detener las protestas porque así no llenaran anaqueles, no dotarán hospitales, ni acabarán con la inseguridad”.

Para el Parlamentario los ataques sufrido en Los Verdes del Paraíso son una muestra más de que “el gobierno le da la espalda al pueblo y que su único camino es perpetuarse en el poder”, por lo que le hizo un llamado de conciencia a los funcionarios del orden público: “Policías y Guardias Nacionales hasta cuándo van a dejar que unos pocos sigan comandando atrocidades como estas ejecutadas anoche a las residencias Los Verdes. Dónde queda el pueblo”, finalizó.