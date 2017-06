Publicado en: Opinión

Transcurren más de 70 días de protestas en Venezuela. La estrategia del Gobierno ha funcionado. Crearon la constituyente luego de iniciadas estas y ahora pareciera lo contrario. Si la constituyente no se realizará, debieran terminar las protestas. Esa pudiera ser una interpretación. La Guerra política la siguen ganando: Aún Maduro es gobierno, aunque no tiene autoridad, nadie lo respeta, él sigue teniendo el poder.

CRITICAS A LA OPOSICIÓN

Algunos señalan que la oposición no tiene estrategias, no tiene plan. No es así. Tienen muchos planes, muchas estratégicas y tácticas. Unos y “unas” entran y salen del país, con una agenda propia. No oyen. No unifican. No dedican tiempo a estudiar y definir. Por ello, el 60% de los que protestan no obedecen sus líneas y vemos como nadie responde por los “radicales”, por los “violentos”, por los “infiltrados”, que paralelo al “plantón”, montan un “trancón”, o un “atracón”. Que el gobierno no responda por la violencia de su Guardia Pretoriana y sus paramilitares colectivos, es lógico. Hitler siempre negó la existencia de las cámaras de gases y los fusilamientos de judíos. Que en la oposición no controlen, no haya una única estrategia y plan, es muy grave. Podrán decir lo que quieran. Si estos tipos fueran “brutos” no estarían llegando al año 19 de este “totalitarismo revolucionario”. ¿Cuándo lo entenderán? No están combatiendo a Nicolás, o a Diosdado, o al “boliburgues” Jaua y Carreño, o al Trapielo Jorge Rodríguez…No señores. Se enfrentan a más de 60 años de la dictadura más larga y más sangrienta del planeta: Cuba y ahora usan la tecnología de otra peor, aunque edulcorada: China y Rusia.

NO IR A LA CONSTITUYENTE

Varios plantearon esa posibilidad y los trataron de “traidores”, de “vendidos”, por decir lo menos. Yo pregunto: ¿Cómo actúo la oposición chilena cuando Pinochet monto el referendo? Lo hicieron los “pinochetistas”. Lo dirigieron ellos. Lo custodiaron ellos. Y una Oposición bien inteligente, seria y unida, participo y gano. Solo se “autoexcluyó” el partido comunista. En Venezuela matemáticamente ganarle al gobierno es posible. Muy fácil. Solo habría que asegurar una buena “veeduría” (para eso se podría presionar con intermediación del Papa, la ONU, etc.) y con sus propias reglas perderían. Las verdaderas encuestas, no las que hace Hinterlaces, demuestran que dentro del chavismo la mayoría no quiere a Maduro. Lo acaba de declarar, aunque sea por despecho el esposo de la Fiscal, diputado German Ferrer. ¿Por qué no discutirlo? ¿Es preferible seguir viendo morir jóvenes ante un Gobierno que no le importa matar, vulnerar, ultrajar y que el mundo entero los critique? ¿Es que no ven Cuba, Corea del Norte, Siria? En principio digo que no, no obstante revisemos números, estrategias, situaciones.

SOÑANDO ESPERO AL MILITAR QUE QUIERO…

Parafraseo el viejo tango de los años 20 inmortalizado por la bella Sarita Montiel en los 50 y es que así están muchos políticos en Venezuela y mucha gente. La esperanza es que un militar, saque a Maduro del poder y se una a un pueblo levantado en Protesta. Se oye muy bonito. ¿Es posible esto? En el terreno de las especulaciones es probable. Desde el lunes corre el rumor de que PADRINO se va el 5 de Julio y llega uno de los hijos de Chávez, el General Suarez Chourio. Otros más soñadores y fanáticos creen que esto se resuelve legalmente y como “magos” sacan del sombrero “desconocer a Maduro, al gobierno”, declararlo “colombiano” y un montón de cosas más. Lo peor es quien los contradiga es “enemigo” “vendido” “traidor”. Leí el planteamiento de Juan Carlos Sosa y otros que desde el exterior escriben y pensé: “Estos tipos no comieron raspaos de niño, ni jugaron pelotica de pared”. No tuvieron infancia política. Salvo el camino de la negociación, estos tipos solo se irían con un “sacudón militar”. Para que aquí pase lo de Ucrania, que es otra “bisoñería” muy de moda, tendrían que tomar Caracas unas 2 o 3 millones de personas. No dudo que las haya. ¿Saldrán? ¿Hay el suficiente estímulo y liderazgo para hacerlo?

IMPORTANTE PARA LOS ETERNOS ASPIRANTES PRESIDENCIALES

Si un General, o si la Fiscal, u otra persona, encabezara un movimiento con apoyo militar que obligara al Presidente Maduro a renunciar: ESE(A) SERIA EL PRESIDENTE. El nuevo Mesías. Es tanta la desesperación de los venezolanos, que si es Diosdado, el que lo hace, por graficar lo más cruel que puedo esta idea, sería el nuevo Líder de este pueblo, que lamentablemente se postraría nuevamente ante un hombre.

Si hay un liderazgo colectivo. Parcialmente actúa a “motus propio”. Eso es bueno, aunque en lo práctico los resultados sigan en espera.

La gran verdad es: Quien destituya a Maduro será bien visto, será apoyado. Incluso sin importar su pasado. Así piensa la mayoría. Quien acabe, quien termine o saque a Maduro del poder sería un Héroe nacional. Lamentable porque puede ser cualquiera. Esto impide la unidad en la oposición, con repercusión del mismo fenómeno en las regiones.

REGION CAPITAL

RECLAMO En el juego de fútbol en Korea, ante los muchachos venezolanos que portaban banderas y fotos de los asesinados, por orden de la embajada, se presentó un funcionario y se las quitó sin dar una explicación.

OTRA RIDICULEZ Del Presidente al Denunciar uso de niños en las protestas, sin ver los miles que recorren nuestras calles, avenidas, en las peores condiciones, pidiendo, robando, impulsados por el hambre y la necesidad. Si usted se preocupara por la infancia, impediría esto y también prohibiría a los paramilitares colectivos que los entrenaran y usaran en sus actividades. Que falsa moral Dios mío.

ACIERTO Así como decimos lo anterior, también reconocemos que tiene razón cuando felicita a la Fiscal y a la MUD por “reconocer la legitimidad” del TSJ, cuando acuden ante esta instancia.

EL PAPA HABLA CLARO Las negociaciones ahora toman el camino del vaticano y a los efectos dijo Francisco “La Santa Sede aún considera que una negociación seria y sincera entre las partes, basada en unas condiciones muy claras, comenzando por la celebración de las elecciones constitucionalmente previstas, podría solucionar la grave situación de Venezuela”. A las 48 horas de esto, la Presidenta del CNE anuncia elecciones de Gobernadores para Diciembre.

NUEVA ESTRATEGIA ¿Qué hará la oposición ante los anuncios de elecciones? De la “boca para fuera” dicen que no van. Por dentro, se encarnizara aún más la lucha política. Insisto, este gobierno sabe jugar y todavía el “librito” tiene otras más.

LA LAVADORA MAS GRANDE Que usa el narcotráfico, existe en nuestras fronteras con la compra y venta de billetes de cien bolívares y ahora con piso legal. Gobierno de Colombia y de Venezuela, se hacen de la vista gorda.

ME ENTERO Que media Caracas ha visitado la casa de un ex diputado de Oposición, que toda la vida ha soñado con ser el Presidente de la transición. Tiene buen porte. Buen verbo. El previo estudio, invita a su hogar, que funciona como “lobby político”. No le ha dado resultado político pero si económico. Fue Ministro de Chávez. Y tan serio que parece.

HECHO EN REVOLUCIÓN El avance de CANTV para reparar averías.

CARABOBO

La decisión aparentemente la tomó el Gobernador en base a cuatro elementos fundamentales que son los siguientes: Evitar que se generalice la cultura de odio en Venezuela; impedir que se materialice el plan de exterminio que está gestando la extrema derecha contra el chavismo; asegurar que se mantengan los benéficos construidos para el pueblo y preservar el bien más sagrado de la constitución que es la independencia de la patria y la soberanía (Texto del Monje de Camoruco). La verdad es que Ameliach (Texto mío) responde a la estrategia de los 12 Generales y no cederán ningún espacio para facilitar el trabajo de “apoderamiento” político de Nicolás.

ZULIA

PELON El del Diario La Verdad cuando en su primera plana de hoy (jueves 15 junio 2017) señala a Gustavo Ruiz solo como dirigente y no como Coordinador de la MUD. Más inteligente el Diario Panorama que prefirió no meterse y lo calificó como “Coordinador de la Unidad Democrática”, sin excluir con calificativo equivalente a Emerson Blanchard. Vean

MENSAJE DE ROSALES Él seguirá incorporando nuevas visiones. Piensa que si no hay líderes que surjan, él asume la ausencia. No se niega a que vengan otros. ¿Es que no hay nadie que se atreva? Quizá él lo quiere y nunca, conociéndolo, lo dirá. Destacan José Luis Alcalá, Leonardo Fernández. Pablo sigue deshojando la margarita y de amistad le digo, que cerca de su casa hay una carnicería.

REGRESA EL CHUCK Marín. La información me llega de Caracas. Al parecer hay intervención de la seccional de AD en el estado.

TAMBIEN REGRESA El ex Alcalde conocido como Alí Khan para la Guajira venezolana, en las filas de AD. El eterno candidato tendrá que pedirle la bendición y no al revés y allí ni Bartolo lo podrá ayudar.

VINO Y SE FUE No sabemos. Un Ex Diputado de otro ex, regreso traído por este. No lo he visto. Tiene negocios relacionados con el Mar donde están unos Gobernadores del Chavismo, que han sido su punta de apoyo. Igual otro ex diputado con negocios en el campo. Hasta allí lo dejo.

PREOCUPACION Muchos analistas viven indagando ¿Cuál es la jugada de Arias? ¿Seguirá o no con la falsa “revolución”? El gobernador tiene por lengua un bisturí de diamante y cuando habla hace cortes espectaculares, ni más cortos ni más largos, ni más finos ni más gruesos. Sobre la Fiscal preciso que es su derecho “criticar la constitución” pero también castigar las acciones contrarias a la ley y el orden. Arias dialoga con unos líderes muy ambiciosos de la oposición. Quienes como sea, quieren llegar. Pareciera lo contrario. Con la Alcaldesa tiene una relación de “amistad política”. Con los primeros, los oye en sus peticiones de alianzas. En el pasado se ayudaron, trabajaron juntos. Sus enemigos internos deben cuidarse. El usa un “cuchillo” que puede matarte y no sangraras. Tiene un candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Es uno de los escenarios. ¿Para donde se va? Él es el Alfa y el Omega del 4F después de Chávez. Caiga quien Caiga y duélale a quien le duela. Bueno…él tiene pensado… (Lo cuento el próximo lunes o jueves estamos muy largos de palabras).

DIA DEL PADRE: Yo no tengo el mío. Me observa desde el cielo. Ha sido el ser que más he amado. Su ejemplo, su amor. Todos los días lloro su ausencia. Gracias a los consejos de mi esposa, lo disfrute mucho en sus últimos años de vida en la tierra. Gocen el suyo. Bésalo mucho. Abrázalo. Él siempre está a mi lado, cada vez que cierro los ojos. Feliz día a todos.

DRAMA El del partido Voluntad Popular en Maracaibo sigue presentando problemas. El secretario de Organización, lo llaman el “mal querido”. De muchos dirigentes parroquiales me llegan reclamos.

DURO El trabajo del Alcalde Humberto Franka en el Municipio Sucre. No es fácil. Le hacemos llegar los reclamos y también los reconocimiento es nuestro deber como amigos y como comunicadores.

QUE HABLEN MAL O QUE HABLEN BIEN Pero que hablen…Juan Pablo jugo “twister” durante un plantón.

