Publicado en: Opinión

Jun 15, 2017 5:39 pm

TRAS BASTIDORES (I). Hay mucho en juego en este conflicto político que vive el país. No sólo se trata de la permanencia en el poder de aquellos que tienen un elevado “costo de salida” y que mayoritariamente pertenecen al sector radical que sólo sabe radicalizar las cosas y de ahí la radicalización que se observa actualmente, pero que por cierto no son la mayoría en el oficialismo. No solo está en juego el derecho de la disidencia a exigir un cambio y buscar un cambio ante la calamidad que vive la nación. También está en juego el legado de Chávez ¿Y eso no lo defienden los radicales? No, aunque usted no lo crea ellos sólo están defendiendo el legado de sus negocios y de sus otros intereses. Pero hay otros que si están defendiendo el legado de Chávez, pero que en su mayoría no lo hacen para lo que usted de inmediato pudiera pensar: perpetuarse en el poder. Aunque usted tampoco lo crea hay quienes defienden el legado del difunto que son seres racionales y que saben realmente cuál es la situación nacional y los peligros de una crisis que aún, aunque usted tampoco lo crea, sigue sin manifestarse en toda su dimensión. El daño social aguas abajo es impresionante. Esos racionales que defienden el legado de Chávez saben que bajo este modelo es imposible salir de la crisis. Y saben más aún que con Maduro y el resto de la camarilla que gobierna es imposible superar la crisis. Les preocupa que el estallido social, el caos que se anuncia y la crisis institucional que de todo eso derive, termine de acabar con ese legado. Ellos prefieren una transición que permita que otros, incluyendo a algunos de sus representantes, asuman el control del país y apliquen los cambios que sean necesarios para curar no sólo los daños que le han causado a la economía, sino sanar las profundas heridas sociales que este proceso ha dejado. Admiten y entienden sus errores. Prefieren retirarse y entrar en una nueva fase. Una nueva fase de reorganización, de refundación y relanzamiento para futuros escenarios ¿Y quiénes son esos? Son muchos. Algunos de gran peso. Entre esos muchos hay militares de gran credibilidad dentro y fuera de la Fuerza Armada. Dentro de esos hay algunos que son vistos con desconfianza por la disidencia, porque asumen que sólo defienden el legado de Chávez, pero aquí revisen la explicación que les acabo de dar. Estas personas están apareciendo poco a poco. Ahí tienen los ejemplos de Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez y del muy interesante caso del mayor general Alexis Ramírez López ¿Por qué hay que prestarle mucha atención? Porque fue de gran confianza para el presidente Hugo Chávez. Fue comandante del Ejército y secretario del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) cargo al que acaba de renunciar. Más allá de los cargos y rangos, es un oficial de gran respeto y ascendencia en la Fuerza Armada Nacional. Pero más importante aún, en el marco del ajedrez que se juega dentro del oficialismo, es miembro del grupo “Los Centauros” o grupo “Grecia” como también se les menciona. El impacto de su postura contra la Constituyente es enorme dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero también es pertinente destacar que no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan integral ¿Y quiénes están en ese plan?

EL VALOR DE LUISA. No se trata sólo de Luisa. Ni tampoco sólo se trata del cargo de Fiscal. Es un valor integral. Luisa es valiosa porque era una pieza importante dentro del esquema del chavismo. Gozó de la confianza de Chávez. Es una dirigente de izquierda desde sus tiempos de estudiante. No es nueva en la materia. Pero además Luisa es Fiscal General de la República y ese es un cargo que tiene muchas competencias, entre ellas las de juzgar al Presidente de la República. Pero además sabe mucho de las irregularidades cometidas en materia judicial. Y además hay que tomar en cuenta que sus atribuciones, aunque cada vez menos, siguen en pie ante la aplanadora del TSJ. Usted dirá ¿Pero si le acaban de matar su recurso contra los magistrados? Sí, pero a pesar de eso sigue teniendo margen de maniobra. Ella muy bien agotadas todas las vías para restituir el orden constitucional, puede llamar a la desobediencia civil tomando en cuenta lo establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Que lo haga ella como Fiscal General de la República tiene un valor legal enorme. No es lo mismo que lo haga la MUD que es un ente político, a que lo haga la Fiscal que es parte de los poderes del Estado. Eso abriría las puertas a una grave e impredecible crisis institucional en Venezuela. Sin embargo, Luisa genera dudas. Nosotros mismos en VyR tuvimos dudas cuando alertó sobre las sentencias 155 y 156. Ella con sus acciones viene aclarando las dudas. Muchos aún se preguntan porque guardó tanto silencio sobre las irregularidades que ahora señala. Los tiempos morales y éticos de cada persona, los establece cada persona. Cada quien sabe cuándo es el momento y cuáles son las circunstancias que los van a llevar a asumir una conducta distinta. Lo importante es que lo hizo y la disidencia debe aprovecharlo. Muchas veces hemos comentado que se necesitaba de la participación de figuras importantes en el Chavismo en el esfuerzo que está llevando a cabo la disidencia ¿Cómo ahora podemos desestimar el rol de la Fiscal? No se trata de ungirla como héroe. Se trata de unir esfuerzos para el bien común. Pareciera que ella va hasta el final ¿Saben por qué? Porque Luisa “La Fiscal” sabe muy bien que le ocurrirá si sus acusadores de hoy se convierten en sus verdugos. Sabe muy bien que declararla loca será lo menos grave. Sabe que la enviarán al tribunal de la inquisición revolucionaria. Sabe que se metió de lleno en la estrategia del “todo o nada”. Ella quemó sus barcos. Luisa “La Fiscal” abrió un boquete en la unidad del Chavismo. Dio el primer paso y detrás de ella vienen muchos. Ella tiene un gran valor en la actual coyuntura.

TRAS BASTIDORES (yII). Hace varios días un acucioso lector de esta columna me envió un mensaje de twitter en el cual me preguntaba por el grupo “Los Centauros” y sus acciones en el marco del actual conflicto. Mi respuesta fue clara: “No sabía nada de ellos por los momentos”. A comienzos de esta semana reapareció una de mis fuentes en el mundo militar. Mi pregunta fue tajante ¿En qué andan “Los Centauros”? No hubo la respuesta que me esperaba, pero también su mensaje fue importante: “Hay mucho movimiento tras bastidores. Esos que tú llamas el “Deep State” y que está integrado por personajes que actúan en las sombras están muy activos. Están presionando. Están alertando. Están alborotando”. A partir de ahí viene un intercambio de preguntas, respuestas y silencio:

¿Qué están haciendo, a quién están presionando y para qué están alborotando?

– “De dónde crees que han salido las importantes deserciones dentro del Gobierno. Pues de ahí. El mensaje contra la GNB del general Padrino salió de ahí. Y la pronta designación del mayor general Jesús Suárez Chourio en el Ministerio de la Defensa también viene de ahí”.

¿Y qué pasó con Padrino López?

– “No cumplió”.

¿Qué están buscando?

– “Evitar a toda costa la Constituyente y disparar eso que tu llamas el “costo de salida” para crear las condiciones de una transición que pacifique el país”.

¿Pero Suárez Chourio defiende el legado de Chávez?

– “Si, él es un hombre fiel al legado de Chávez, pero eso no quiere decir que sea militante de la permanencia en el poder a pesar de la crisis y del alto costo. Él es un alto oficial muy respetado, de bajo perfil y que no asume posiciones radicales”.

¿Qué viene?

– “Vienen muchos movimientos. Vienen muchas deserciones públicas. Eso que tú llamas el “Deep State” se está moviendo. Hay civiles involucrados y contactos con la oposición”.

¿Y el mayor general Miguel Rodríguez Torres?

– “Está en lo suyo”.

¿Forma parte de este movimiento desde las sombras?

Sólo obtuve silencio y fiel a su estilo la fuente desapareció.

Disculpen que a veces este tipo de comentarios no son los precisos y claros que muchos ustedes desearían, pero así se hablan estas cosas en medio de la crispación nacional y además con fuentes que viven cuidándose ante tanto peligro. A veces yo quedo peor que ustedes y me toca leer y releer los mensajes que recibo. Lo claro de esto es que si públicamente hay muchas cosas que están sucediendo, tras bastidores están ocurriendo muchas más que tendrán que ver con lo que resulte de este conflicto. No estoy afirmando que todo eso va a ocurrir, porque no soy brujo y mucho menos vidente. Pero de lo que si estoy seguro es que hay mucho juego en movimiento. Espero que sea para el bien del país.

RUIDO CON PANCHO. Muy movido estuvieron los últimos días por los lados de la Residencia Oficial de Pancho. Se dijeron muchas cosas sobre su supuesta salida del cargo por petición del presidente Maduro, quien al parecer lo quiere en un cargo del Gobierno nacional. Indagué por varias fuentes. Una me negó tal problema. Otra me dijo que había mucho movimiento en la lujosa vivienda. Al parecer si hay la intención desde Caracas que salga del cargo y que se encargue supuestamente el general Néstor Reverol. Esos rumores no son nuevos. Ya los habíamos comentado en esta columna. Pancho ha sabido y podido sortear, por ahora, las presiones que le han hecho para salir del cargo. Él no quiere. Presume que es una trampa. Nadie mejor que él para saber quiénes son sus aliados y sus enemigos en el cogollo. Sin su cargo de Gobernador sólo es un ex gobernador. En un cargo del Gobierno nacional sólo será un burócrata más. El poder de protección y negociación se lo da la Gobernación del Zulia. Como buen andino y militar juega agachao y sabe cómo moverse. También sabe de las debilidades que tiene ¿Debilidades? En Caracas tienen bien documentadas todas las fechorías cometidas por “La Troika”. Saben los nombres de los funcionarios y de los no funcionarios que la integran. Saben nombres de testaferros. Conocen quienes son los bróker que han movido fortunas en el exterior. Saben los nombres de todos los negocios de los integrantes de “La Troika” ¿Recuerdan cuando hace varios meses expertos de la DGCIM y del Sebin vinieron de Caracas para “visitar” varias dependencias de la Gobernación? ¿Recuerdan que en esa operación se llevaron computadoras con información valiosa? ¿Recuerdan lo sabroso que tuvo que moverse para evitar que uno de los líderes de “La Troika” cayera detenido? Esa es una gran debilidad. Eso lo puede obligar a aceptar el carguito. Una de las fuentes consultadas me lanzó una pregunta de 101 millas ¿Y si salta del barco cuando sienta que el peligro está cerca? Confieso que no tuve una respuesta en el momento. Me ponchó con el bate en el hombro.

PARADA. La semana pasada anuncié que el ex gerente de PDVSA Occidente, José Luis Parada, había regresado al país como si nada hubiese pasado a pesar que se le sigue un juicio y tenía la medida de casa por cárcel, pero misteriosamente desapareció. Llegó en un avión privado a la Base Aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, mejor conocido como el aeropuerto de La Carlota en Caracas. Se bajó del avión, abordó uno de los vehículos que lo esperaban, se fue a su casa y nadie hizo nada. La información que recibimos es que en los próximos días quedará con libertad plena ¿Quién protege a Parada? ¿Por qué y para qué lo protegen? ¿Es Parada una pieza importante dentro del juego interno por el poder en el oficialismo? Algo raro hay en este caso porque no es posible que si un ex funcionario de PDVSA está siendo enjuiciado y desaparece, luego aparezca como si nada hubiera ocurrido. Ante el asunto consulté a una de mis fuentes más confiables: “Parada vale mucho por la información que tiene y que en manos de algunos líderes de las tendencias internas del gobierno, puede servir para despejar del camino a algunos ex poderosos que se han vuelto incómodos”. Ante esa respuesta hice memoria y recordé a qué grupo pertenecía Parada: al de Rafael Ramírez. Y de inmediato recordé algunas cosas que han ocurrido con el ex Zar del Petróleo en Venezuela ¿Recuerdan que salió del cargo de muy mala manera? ¿Recuerdan aquella supuesta grabación de una conversación con representantes de China en la cual al parecer se vendía como la persona ideal para guiar una transición sin Maduro? ¿Recuerdan que una vez designado embajador ante la ONU se dijo que lo querían de regreso para un cargo en Caracas y él se negó? ¿Recuerdan que luego de su salida de PDVSA y del Ministerio de Petróleo comenzó una cacería de brujas contra todos los miembros de su equipo? ¿Será que Parada sabe algunas cosas que les interesan a los enemigos de éste? Esperemos los acontecimientos y saldremos de dudas.

333 y 350. La aplicación de ambos artículos de la Constitución es un tema obligado dentro de la disidencia y del Gobierno. Tal como analizamos en la pasada columna esa es una acción que requiere preparación y dentro de la misma deben hacer amplias consultas y crear alianzas con los sectores que deben participar y que no sólo son políticos. Se trata de un camino que parece el definitivo. Se parece mucho al paso final en la estrategia del “todo o nada”. No es un juego de adolescentes. No es la ballena azul. Puede ser el principio de algo grande o el final que cambiará la historia casi que para siempre. Los radicales de siempre piden velocidad, pero este es un tema delicado que necesita de estrategia. Lo más curioso de la ecuación es que el Gobierno insiste en acelerar la aplicación del 350. No lo hace directamente, sino a través de sus acciones que intentan asfixiar a la disidencia, coaccionar el derecho al voto y ahogar con represión el derecho a la protesta; tal como analizamos esta semana en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/crisis-el-gobierno-acelera-activacion-del-350/). Ellos creen que al tener las armas y el control del Poder Judicial pueden aplastar la desobediencia civil. Contra esa creencia atenta la cantidad de deserciones que está ocurriendo en el oficialismo. Y al parecer vienen nuevos disidentes rojos que causarán un gran impacto. Me dicen que es cuestión de días para que esas voces críticas impacten la línea de flotación del oficialismo. Los próximos días serán decisivos para la aplicación del 350. Esperemos.

ANDANZAS DE UN ENCHUFADO… petrolero para más señas. Recibo desde el edificio de PDVSA Tía Juana el siguiente relato: “Ese enchufado mojanero que tu mencionas ya no está en España. Esa es una historia interesante de cómo alguien se puede hacer rico si tiene las amistades adecuadas, está en el lugar adecuado y tiene la actitud adecuada para sus fines. Luego que le dictan orden de captura y tiene alerta de Interpol, decide quedarse en España. No vivía en Madrid, sino en Huelva, comunidad autónoma de Andalucía. Casualmente el alboroto en su contra lo agarra en la madre patria y ni pendejo que fuera para regresar. Se quedó allá, pero se muda a Miami en septiembre de 2016, porque en España se le venció su extensión de la vida y para quedarse debía comprar la visa de inversionista. Decide migrar a la Florida porque tenía un familiar cercano haciendo estudios de postgrado en una prestigiosa universidad. Tiene en venta una casa en 800 mil dólares y está montando un spa para perros. Pero además está muy concentrado en la preparación de las vacaciones familiares de verano, ya que visitará junto a su familia los famosos centros de esquí en el estado de Colorado. Le gusta mucho la nieve y los deportes de invierno” ¡Qué vida tan socialista!

RUIDO EN LA MUD. Se escuchan vientos de cambio en la MUD gris. La labor de la Unidad Zulia liderada por Gustavo Ruiz opacó a la MUD que es resultado de una maniobra. Parece que los autores de la maniobra terminaron de darse cuenta del error y ahora buscan enderezar el camino. Les salió muy mal la jugada porque los partidos que denunciaron la maniobra formaron su propia Unidad y ésta le pasó por encima a la otra. Gustavo Ruiz ha encabezado un trabajo de equipo bien interesante que resalta para los medios y para la ciudadanía, porque no están “jugando al escondido” y han estado al lado de la sociedad civil en sus luchas. El plantón del miércoles 14/07 fue un éxito. Superó la convocatoria de la MUD. Parece que Maracaibo está lista para el 350. Cuando cerraba esta columna me comentan que quieren una nueva elección en la MUD.

CONSTANCIA. Hay que destacar el esfuerzo sostenido de los partidos políticos en estos más de 70 días de protesta ciudadana y de represión por parte de los cuerpos de seguridad. Ha sido una dura prueba de fuego para las organizaciones. Algunos partidos como Primero Justicia salen fortalecidos en la nueva realidad de la política nacional y regional. Cómo dice mi amigo Angel Monagas: el pueblo está escaneando los liderazgos en medio de esta coyuntura. Algunos han perdido mucho, otros han ganado en fortaleza y creo que en este último grupo debemos incluir a Juan Pablo Guanipa.

DÉFICIT. Nada fácil la situación financiera de la Alcaldía de Maracaibo. Es bien sabido que el presupuesto 2017 arrancó con un déficit impresionante pero con la incidencia de la inflación, de los ajustes salariales y del bono alimentario y con la intermitencia en el envío de créditos adicionales, la situación se agravó. Sólo para cancelar los aumentos salariales y de cestaticket, el Gobierno nacional le adeuda a la municipalidad marabina Bs. 13.200 millones de bolívares. Y por si fuera poco el descenso en la actividad comercial e industrial producto de la crisis impactó severamente la recaudación de impuestos. Muy complicada la situación financiera de la gestión de Eveling de Rosales.

ACIERTO. Me parece muy acertada la decisión del partido Un Nuevo Tiempo de designar a la profesora Lucrecia Morales y al abogado José Luis Alcalá, como sus representantes en la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia. Al parecer hay un cambio de rumbo en UNT en relación con la Unidad regional. Hay la intención de curar las heridas. Sus nuevos representantes tienen dos puntos a favor: no son políticos tradicionales y por tanto no están contaminados por la pelea entre las organizaciones que integran la MUD en el estado. Les toca la ardua tarea de recomponer la alianza opositora regional y sobre todo limar las asperezas de otros partidos con UNT y de UNT con otros partidos. Suerte a ambos.

SIN DINERO. Recuerdan que en esta columna del pasado 1ro de junio alerté que en el Hospital Universitario de Maracaibo se había acabado el dinero del presupuesto para este año, pues un amigo amplio conocedor del tema y con militancia roja rojita me explicó que ese es un problema que afecta a la mayor parte de los organismos públicos, incluyendo a varias Gobernaciones y Alcaldías: “Todos comenzaron el año con un amplio déficit en su presupuesto para 2017, pero la situación se complicó cuando la inflación elevó los costos de todos los gastos que deben ejecutar. Casi nadie tiene disponibilidad presupuestaria para continuar el año. Varios ni siquiera tienen el dinero para cubrir la nómina. Esa insolvencia en los organismos de la administración pública ha pasado desapercibida, porque la opinión pública está enfocada en el conflicto político que se atizó con la convocatoria de la Constituyente. Este es un problema grave porque cuando no haya dinero para pagar salarios y demás beneficios laborales, aumentará la conflictividad y el malestar entre los empleados públicos. No hay dinero y la maquinita de hacer billetes ya no puede más por su impacto en la inflación”. Si cuando comenté la precariedad financiera del HUM quedé preocupado, ahora estoy mucho más angustiado con la situación.

DATA. Luego de la llegada de las comunicaciones del CNE a las universidades públicas y privadas, en la cual pedían la entrega de la data de los estudiantes que tienen inscritos, comenzaron las reacciones de parte de la comunidad universitaria. Las primeras en reaccionar fueron las públicas que rechazaron entregar esa base de datos. Por su parte las privadas no lo hicieron públicamente, pero decidieron que tampoco iban a entregar la información sobre sus estudiantes. Pero tal como comentamos en su oportunidad, era y sigue siendo curioso que el CNE pidiera esa información directamente, cuando el Ministerio de Educación Universitaria recibe cada comienzo de semestre toda esa información desde hace muchos años. Lo más cumbre es que las universidades no entregaron los datos, pero los mismos ya están disponibles en la página del CNE ¿Desorganización gubernamental? ¿O era una prueba para ver el grado de “compromiso” de las instituciones de educación superior? Conociendo lo mañoso que es este Gobierno por alguna razón pidieron esa información, a pesar que ellos las tenían en sus manos.

PREPARATIVOS Y DUDAS. El Gobierno se prepara para la guerra con la Constituyente. Por eso ordenaron a todos los colegios que no debe haber ninguna actividad después del 20 de julio y si pueden cerrar el año educativo antes de esa fecha mejor aún. Quieren ocupar con mucha anticipación los centros de votación para evitar cualquier jugada opositora que conlleve tomar o cercar esos colegios donde funcionarán las mesas de votación. El Plan República pareciera que tomará con mucha anticipación las escuelas, pero de ahí surge una pregunta ¿Cuál componente tiene el mayor peso en el Plan República? El Ejército ¿Y qué ocurre si el rechazo contra la Constituyente aumenta en dicha fuerza? ¿Quién se ocupará del Plan República? ¿Será la milicia? No tienen el equipamiento y la capacidad de movilización ¿Será la GNB? No creo que pueda hacerlo porque estará en la calle reprimiendo a la disidencia y su personal está agotado por el esfuerzo de más de dos meses de batalla. Lo cierto del caso hasta ahora es que todos los colegios deben terminar su año escolar máximo el 20 de julio.

PROGRAMA. El pasado sábado fui invitado por el Voluntariado “Pasión por Maracaibo” y la Fundación “Humanismo y Progreso” que lidera el médico y empresario Carlos Alaimo, a la entrega de las primeras 2.100 becas del programa “Arístides Calvani”. El evento fue realizado en el Aula Magna de la URU que estuvo repleta no sólo de gente, sino de emoción. Fue un acto bien interesante que demuestra que sin recursos públicos se puede hacer un gran trabajo en beneficio de los ciudadanos.

IMPROVISACIÓN. Grave, muy grave la improvisación con la cual el Consejo Nacional Electoral está manejando el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar que hace varios días la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, anunció que la elección de los constituyentes se hará el 30 de julio, aun el acto administrativo de la convocatoria no ha sido publicado en la Gaceta Electoral o sea que aún no es oficial. Pero además, la señora Lucena debe explicar cuáles recursos están usando para ese proceso, porque en el presupuesto del año no estaba incluido ese gasto. Y si están usando el dinero que estaba destinado para las elecciones municipales y regionales, están incurriendo en una grave falta que puede incluir delitos penales.

EPIDEMIA. Recibo información muy preocupante desde el Hospital Universitario, pues al parecer hay un cuasi epidemia de sarna entre los pacientes, que ya puso en alerta a los dermatólogos que ahí laboran. La epidemia de escabiosis se ha generado producto del deterioro de las condiciones de higiene en el hospital, producto de los daños en los equipos de aire acondicionado, el pésimo lavado de la lencería y además porque los colchones no reciben una limpieza adecuada.

RECORTE. Me informan que Fundalossada acelera el recorte de gastos con la anulación de becas. No están, por ahora, incurriendo en el error de quitar becas por razones políticas, pero si han intensificado el seguimiento al rendimiento académico y ahora si a un becario le queda una materia, le quitan su beneficio. Aparentemente la razón es económica para reducir los gastos de la Fundación y una prueba es que antes quitaban 20 becas y reasignaban 20 más. Ahora quitan 20 y apenas asignan 10. Han ido reduciendo los números de becarios para gastar menos. En los tiempos de Manuel Rosales y Pablo Pérez la política era mantener la cifra de becarios, sin importar que las instituciones aumentaran sus costos. En los tiempos de Pancho pesa más el dinero.

