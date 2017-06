Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 15, 2017

Las jornadas de protesta vividas en el estado Vargas los últimos días, aparte del consabido saldo en daños materiales, represión y muerte, añade la indignación ante las denuncias de detenidos que alegan haber sido torturados por el propio gobernador del estado Jorge Luis García Carneiro.

Por redacción de El Verguense

“Me capturaron en Guanape, de allí me enviaron a la Zona 1 de Polivargas donde estuvimos dos horas antes que nos llevaran al Retén de Macuto. Allí me metieron a una habitación donde a los gritos nos preguntaban cuál diputado nos había pagado para que salieramos a protestar. Yo les dije que estaba protestando por comida no porque me estuvieran pagando”, narra uno de los detenidos.

El denunciante, cuya identidad nos reservamos a petición de él y su familia, indicó que al ser trasladado al retén de Macuto se los mantuvo esposados a un tubo por más de dos horas, siendo amenazados con lanzarles una lacrimógena en el reducido espacio donde se les mantenía detenidos.”Al llegar el gobernador, nos sacaron al patio y pusieron una cisterna de los bomberos, lanzándonos agua a presión directo al cuerpo, nos metían hielo dentro de la ropa, nos gritaban que culpáramos a Olivares, Guaidó y María Corina si querían que nos soltaran y así nos tuvieron como por dos horas”, aseveró el joven.

El gobernador Carneiro se acercó a mí y me dijo “cuál diputado te pagó” y como le dije que nadie me había pagado, empezó a darme puñetazos en las costillas diciéndome “eso es para que aprendas a cooperar”. Mientras me golpeaba, el secretario de gobierno José Manuel Suárez gritaba “ustedes son guarimberos, bueno está es la guarimba de nosotros”, riéndose y amenazándonos con encerrarnos y matarnos con lacrimógenos”.

Como si todo esto fuera poco, a los detenidos por manifestar, según la denuncia, los encerraron con presos comunes diciéndole a los allí detenidos “encárguense de esos violadores”. “La intención era que los presos comunes arremetieran contra nosotros, los presos nos preguntaron y les dijimos la verdad, que habíamos manifestado y por eso estábamos presos y nos dejaron tranquilos”, indicó el denunciante.

Al final de la tarde de este miércoles, los detenidos por manifestar fueron dejados en libertad plena por la Fiscalía al no haber elementos de juicio para mantenerlos retenidos. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la Fiscal encargada del caso, a pesar de las presiones del gobierno regional, dejó claro en el procedimiento que los detenidos manifestaban por hambre y que en ningún momento pudo demostrarse su participación en daños a la propiedad o a los efectivos militares que reprimieron la protesta.