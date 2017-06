Publicado en: Actualidad, Nacionales

“Engaño electoral”, Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, calificó como un “engaño para el pueblo de Venezuela” el programar elecciones de gobernadores para el mes de diciembre, tal como lo indica el cronograma electoral presentado por la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena este jueves. A su juicio, no tiene sentido prometer elecciones de gobernadores en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente ya que los constituyentistas podrán modificar las figuras de gobernadores y alcaldes, así como su forma de elección.

“En un supuesto negado, la elección de gobernadores se realizaría en el marco de la constituyente y esa elección es tan cierta como la posibilidad de que caiga nieve en Maracaibo. La presidente ilegítima del CNE, Tibisay Lucena, sólo está desviando la atención de la gente con una constituyente que no tiene ningún tipo de legitimidad y cuando los constituyentes armen la asamblea, cambiarán hasta la forma de los estados y la elección de gobernadores, alcaldes, porque tendrán la posibilidad de hacer lo que les dé la gana” aseguró.

Guanipa afirmó que el ente no ha tomado en cuenta la voluntad del pueblo venezolano ante la constituyente. “Tibisay Lucena no es más que otra cómplice de un Gobierno convertido en dictadura, no tiene intención de someter a la consideración del pueblo ninguna decisión que pueda afectar la permanencia de los delincuentes que hoy están en el poder”.

Así mismo, refirió los antecedentes de la institución en los últimos años de gestión electoral. “No quisieron hacer revocatorio que es un derecho constitucional del pueblo, tampoco convocaron elecciones de gobernadores para diciembre del año pasado como correspondían, después convocaron para junio de este año y no se hizo ninguna elección. Pero el dictador Maduro convoca una constituyente e inmediatamente anuncia un cronograma electoral y fecha de elección de gobernadores”.

Realizó un llamado a continuar la agenda de protestas en contra de la constituyente comunal. “Nuestro objetivo principal es impedir la constituyente, no puede haber constituyente sin el pueblo y más aún porque esta constituyente se está planteando en su contra. Nuestro foco es Venezuela y sacar al dictador. Estamos claros en cuál es el sentido de nuestra lucha, no podemos pisar los peines que nos lance Tibisay Lucena, no hay forma de que detengan a un pueblo que está en la calle” sentenció el diputado.